Stuttgart gelecek hafta deplasmanda Augsburg ile karşılaşacak, Leipzig ise sahasında Hoffenheim'ı ağırlayacak.

Stuttgart, galibiyetle puanını 50'ye yükselterek 4. sıradaki yerini korudu ve Avrupa yarışında avantaj elde etti.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında Leipzig beraberlik için baskısını artırdı. Ancak Stuttgart savunması hata yapmadı ve rakibine gol şansı tanımadı. Ev sahibi ekip, taraftarı önünde aldığı bu sonuçla haftayı üç puanla kapattı.

Stuttgart'a galibiyeti getiren gol 56. dakikada Deniz Undav'dan geldi. Ev sahibi ekip, ikinci yarının başlarında yakaladığı fırsatı gole çevirerek Leipzig karşısında 1-0 öne geçti. Bu gol aynı zamanda maçın tek golü oldu.

Karşılaşmanın ilk bölümünde iki takım da dengeli bir görüntü sergiledi. Orta sahada yüksek tempoyla oynanan mücadelede savunmalar ön plana çıktı. İlk yarıda gol sesi çıkmazken, ikinci yarıda Stuttgart fırsatını değerlendirdi ve maçın skorunu belirleyen golü buldu.

LEIPZIG'İN SERİSİ SONA ERDİ

Leipzig, Stuttgart deplasmanında aldığı yenilgiyle ligde 5 maç aradan sonra mağlup oldu. Son haftalarda puan kaybı yaşamayan konuk ekip, zorlu dış saha mücadelesinde istediği sonucu alamadı.

Bu mağlubiyet, puan tablosundaki sıralamayı da doğrudan etkiledi. Leipzig 47 puanda kaldı ve haftayı 5. sırada tamamladı. Stuttgart ise rakibi karşısında kazandığı maçla ilk dört yarışında önemli bir avantaj elde etti.

ATAKAN KARAZOR 86 DAKİKA SAHADA KALDI

Stuttgart forması giyen milli futbolcu Atakan Karazor, Leipzig karşısında ilk 11'de sahaya çıktı ve 86 dakika süre aldı. Kritik mücadelede takımının orta saha direncine katkı veren deneyimli oyuncu, galibiyetle tamamlanan karşılaşmada görevini uzun süre sahada sürdürdü.

Stuttgart'ın iç sahada aldığı bu sonuçta takım savunmasının ve oyun disiplininin öne çıktığı görüldü. Atakan Karazor da mücadele gücüyle takımının üç puan almasında pay sahibi isimlerden biri oldu.