Inter'i öne geçiren gol 26. dakikada Francesco Pio Esposito'dan geldi. Atalanta ise 82. dakikada Nikola Krstovic'in golüyle eşitliği sağladı. Böylece maçta puanlar paylaşıldı.

Sakatlığı bulunan Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmada kadroda yer almadı. Inter cephesinde maç öncesinde Hakan'ın yanı sıra Lautaro Martinez ve Marcus Thuram gibi önemli eksiklerin de bulunduğu belirtilmişti.

Bu sonucun ardından ligde üst üste ikinci kez puan kaybeden Inter, 68 puana yükseldi. Atalanta ise hanesine 1 puan daha yazdırarak 47 puana çıktı. Inter, gelecek hafta Fiorentina deplasmanına gidecek. Atalanta ise sahasında Hellas Verona'yı konuk edecek.