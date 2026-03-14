Inter'e Atalanta'dan 82. dakikada şok: 1-1 | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A’nın 29. haftasında Inter, sahasında Atalanta ile 1-1 berabere kaldı. Giuseppe Meazza’da oynanan mücadelede ev sahibi ekip öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 1 puanla ayrıldı.

  • Inter, Atalanta deplasmanında Francesco Pio Esposito'nun 26. dakikadaki golüyle öne geçti ancak Nikola Krstovic'in 82. dakikadaki golüyle maç 1-1 berabere sonuçlandı.
  • Sakatlığı bulunan Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmada kadroda yer almazken Inter'de Lautaro Martinez ve Marcus Thuram da eksikti.
  • Inter, üst üste ikinci kez puan kaybederek 68 puana yükselirken Atalanta 47 puana ulaştı.
  • Inter gelecek hafta Fiorentina deplasmanına gidecek, Atalanta ise sahasında Hellas Verona'yı konuk edecek.

Inter'i öne geçiren gol 26. dakikada Francesco Pio Esposito'dan geldi. Atalanta ise 82. dakikada Nikola Krstovic'in golüyle eşitliği sağladı. Böylece maçta puanlar paylaşıldı.

Sakatlığı bulunan Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmada kadroda yer almadı. Inter cephesinde maç öncesinde Hakan'ın yanı sıra Lautaro Martinez ve Marcus Thuram gibi önemli eksiklerin de bulunduğu belirtilmişti.

Bu sonucun ardından ligde üst üste ikinci kez puan kaybeden Inter, 68 puana yükseldi. Atalanta ise hanesine 1 puan daha yazdırarak 47 puana çıktı. Inter, gelecek hafta Fiorentina deplasmanına gidecek. Atalanta ise sahasında Hellas Verona'yı konuk edecek.

