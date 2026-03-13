CANLI YAYIN
Geri

Sprint pole pozisyonu George Russell’ın

Formula 1’de Çin Grand Prix’si öncesi yapılan sprint sıralama turlarında George Russell pole pozisyonunu aldı. Mercedes pilotunu takım arkadaşı Kimi Antonelli takip ederken üçüncü sırayı Lando Norris elde etti.

Giriş Tarihi:
Sprint pole pozisyonu George Russell’ın

Formula 1'de sezonun ikinci yarışı olan Çin Grand Prix'si öncesinde sprint sıralama turları gerçekleştirildi. Shanghai Uluslararası Pisti'nde yapılan seanslarda Mercedes pilotu George Russell en hızlı dereceyi elde etti.

Sprint pole pozisyonu George Russell’ın-2
MERCEDES İLK SIRAYI KAPTI

George Russell böylece sezonun ilk sprint sıralama turlarında pole pozisyonunun sahibi oldu. Mercedes adına güçlü bir performans sergileyen Kimi Antonelli ise takım arkadaşının hemen arkasında ikinci sırada yer aldı.

Sprint pole pozisyonu George Russell’ın-3
NORRIS ÜÇÜNCÜ OLDU

Sprint sıralama turlarında üçüncü sırayı McLaren pilotu Lando Norris elde etti. Norris, Ferrari sürücülerini geride bırakarak ilk üç içinde yer aldı.

Sprint yarışı ve ana yarış öncesinde Mercedes'in elde ettiği bu sonuç, hafta sonu için dikkat çekici bir başlangıç olarak değerlendirildi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler