Formula 1'de sezonun ikinci yarışı olan Çin Grand Prix'si öncesinde sprint sıralama turları gerçekleştirildi. Shanghai Uluslararası Pisti'nde yapılan seanslarda Mercedes pilotu George Russell en hızlı dereceyi elde etti.
MERCEDES İLK SIRAYI KAPTI
George Russell böylece sezonun ilk sprint sıralama turlarında pole pozisyonunun sahibi oldu. Mercedes adına güçlü bir performans sergileyen Kimi Antonelli ise takım arkadaşının hemen arkasında ikinci sırada yer aldı.
NORRIS ÜÇÜNCÜ OLDU
Sprint sıralama turlarında üçüncü sırayı McLaren pilotu Lando Norris elde etti. Norris, Ferrari sürücülerini geride bırakarak ilk üç içinde yer aldı.
Sprint yarışı ve ana yarış öncesinde Mercedes'in elde ettiği bu sonuç, hafta sonu için dikkat çekici bir başlangıç olarak değerlendirildi.