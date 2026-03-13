Formula 1'de sezonun ikinci yarışı olan Çin Grand Prix'si öncesinde sprint sıralama turları gerçekleştirildi. Shanghai Uluslararası Pisti'nde yapılan seanslarda Mercedes pilotu George Russell en hızlı dereceyi elde etti.



MERCEDES İLK SIRAYI KAPTI George Russell böylece sezonun ilk sprint sıralama turlarında pole pozisyonunun sahibi oldu. Mercedes adına güçlü bir performans sergileyen Kimi Antonelli ise takım arkadaşının hemen arkasında ikinci sırada yer aldı.