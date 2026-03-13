Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, milli orta saha oyuncusu Salih Özcan ile sezon sonunda yollarını ayıracağını açıkladı. Sarı-siyahlı kulüp, kararı resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu.
KARAR KARŞILIKLI ALINDI
Kulübün yaptığı açıklamada, oyuncu ile yönetimin ayrılık konusunda karşılıklı anlaşmaya vardığı belirtildi. Paylaşımda, "Salih Özcan sezon sonunda Borussia Dortmund'dan ayrılacak. Siyah-sarılı kulüp ve orta saha oyuncusu bu konuda ortak bir karar aldı. Dört yıl boyunca formamız için gösterdiğin tutku için teşekkür ederiz." ifadeleri yer aldı.
Kulüp ayrıca takımın sezon sonuna kadar oynayacağı dokuz Bundesliga maçına da dikkat çekti.
BU SEZON SÜRE BULMAKTA ZORLANDI
2022 yılından bu yana Borussia Dortmund forması giyen 27 yaşındaki Salih Özcan, bu sezon takımında fazla forma şansı bulamadı. Milli futbolcu ligde 8 maçta görev alırken toplamda 32 dakika süre aldı.
TÜRK KULÜPLERİYLE ANILMIŞTI
Ara transfer döneminde Salih Özcan'ın adı uzun süre Türkiye'den bazı kulüplerle anılmıştı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan deneyimli orta saha oyuncusunun kariyerine hangi takımda devam edeceği merak ediliyor.