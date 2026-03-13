Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, milli orta saha oyuncusu Salih Özcan ile sezon sonunda yollarını ayıracağını açıkladı. Sarı-siyahlı kulüp, kararı resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu.

KARAR KARŞILIKLI ALINDI

Kulübün yaptığı açıklamada, oyuncu ile yönetimin ayrılık konusunda karşılıklı anlaşmaya vardığı belirtildi. Paylaşımda, "Salih Özcan sezon sonunda Borussia Dortmund'dan ayrılacak. Siyah-sarılı kulüp ve orta saha oyuncusu bu konuda ortak bir karar aldı. Dört yıl boyunca formamız için gösterdiğin tutku için teşekkür ederiz." ifadeleri yer aldı.

Kulüp ayrıca takımın sezon sonuna kadar oynayacağı dokuz Bundesliga maçına da dikkat çekti.