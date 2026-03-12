Karşılaşmanın ilk 45 dakikasında iki takım da aradığı golü bulamadı ve soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gidildi. Panathinaikos savunmada dirençli bir görüntü verirken, Real Betis topa daha fazla sahip olmasına rağmen ilk yarıda skoru değiştiremedi.
PANATHINAIKOS 10 KİŞİ KALDI
Ev sahibi ekip 59. dakikada büyük darbe aldı. Anass Zaroury kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu andan sonra Real Betis sayısal üstünlüğü ele geçirdi ancak aradığı golü bulamadı.
PENALTI GOLÜ MAÇI BELİRLEDİ
Mücadelenin kırılma anı 88. dakikada yaşandı. Diego Llorente'nin müdahalesi sonrası kazanılan penaltıda topun başına geçen Vicente Taborda, fileleri havalandırarak Panathinaikos'u 1-0 öne geçirdi. Aynı pozisyonda Diego Llorente kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve denge oyuncu sayısında da yeniden eşitlendi.
BAKASETAS YOKTU SIOPIS SONRADAN GİRDİ
Panathinaikos'ta Tasos Bakasetas kart cezası nedeniyle kadroda yer almadı. Manolis Siopis ise 83. dakikada oyuna dahil oldu. Real Betis'te Fenerbahçe'den kiralanan Sofyan Amrabat sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.
RÖVANŞ 19 MART'TA
Eşleşmenin ikinci maçı 19 Mart'ta oynanacak. Rövanşta Real Betis, sahasında turu çevirmeye çalışacak. Panathinaikos ise Atina'daki tek gollü galibiyetin verdiği avantajı koruyarak çeyrek finale yükselmeyi hedefleyecek.