Yunanistan'da dev galibiyet! Panathinaikos - Real Betis: 1-0 | MAÇ SONUCU

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Panathinaikos, Atina Olimpiyat Stadyumu’nda Real Betis’i 1-0 mağlup ederek rövanş öncesi avantajı eline aldı. İlk yarısı golsüz geçen mücadelede Yunan ekibi, 10 kişi kalmasına rağmen son bölümde bulduğu penaltı golüyle sahadan galibiyetle ayrıldı.

  • Panathinaikos, UEFA Avrupa Ligi son 16 ilk maçında Real Betis'i sahasında 1-0 mağlup etti.
  • Panathinaikos'un Vicente Taborda'sı 88. dakikada penaltıdan attığı golle takımını galibiyete taşıdı.
  • Panathinaikos'tan Anass Zaroury 59. dakikada, Real Betis'ten Diego Llorente ise 88. dakikada kırmızı kart gördü.
  • Panathinaikos'ta Tasos Bakasetas kart cezası, Real Betis'te Sofyan Amrabat sakatlık nedeniyle kadroda yer almadı.
  • Rövanş maçı 19 Mart'ta Real Betis'in sahasında oynanacak.

Karşılaşmanın ilk 45 dakikasında iki takım da aradığı golü bulamadı ve soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gidildi. Panathinaikos savunmada dirençli bir görüntü verirken, Real Betis topa daha fazla sahip olmasına rağmen ilk yarıda skoru değiştiremedi.

Yunanistan'da dev galibiyet! Panathinaikos - Real Betis: 1-0 | MAÇ SONUCU-2

PANATHINAIKOS 10 KİŞİ KALDI

Ev sahibi ekip 59. dakikada büyük darbe aldı. Anass Zaroury kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu andan sonra Real Betis sayısal üstünlüğü ele geçirdi ancak aradığı golü bulamadı.

PENALTI GOLÜ MAÇI BELİRLEDİ

Mücadelenin kırılma anı 88. dakikada yaşandı. Diego Llorente'nin müdahalesi sonrası kazanılan penaltıda topun başına geçen Vicente Taborda, fileleri havalandırarak Panathinaikos'u 1-0 öne geçirdi. Aynı pozisyonda Diego Llorente kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve denge oyuncu sayısında da yeniden eşitlendi.

Yunanistan'da dev galibiyet! Panathinaikos - Real Betis: 1-0 | MAÇ SONUCU-3

BAKASETAS YOKTU SIOPIS SONRADAN GİRDİ

Panathinaikos'ta Tasos Bakasetas kart cezası nedeniyle kadroda yer almadı. Manolis Siopis ise 83. dakikada oyuna dahil oldu. Real Betis'te Fenerbahçe'den kiralanan Sofyan Amrabat sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.

RÖVANŞ 19 MART'TA

Eşleşmenin ikinci maçı 19 Mart'ta oynanacak. Rövanşta Real Betis, sahasında turu çevirmeye çalışacak. Panathinaikos ise Atina'daki tek gollü galibiyetin verdiği avantajı koruyarak çeyrek finale yükselmeyi hedefleyecek.

