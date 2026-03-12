Karşılaşmanın ilk 45 dakikasında iki takım da aradığı golü bulamadı ve soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gidildi. Panathinaikos savunmada dirençli bir görüntü verirken, Real Betis topa daha fazla sahip olmasına rağmen ilk yarıda skoru değiştiremedi.