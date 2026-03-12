CANLI YAYIN
Geri

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde son 16 turu ilk maçları nefes kesti

UEFA'nın Şampiyonlar Ligi'nden sonraki organizasyonları Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde son 16 turu ilk maçları tamamlandı. Samsunspor'un Rayo Vallecano'ya mağlup olduğu akşamın ardından tur şansı zora girdi. Ayrıca Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, Lech Poznan'ı deplasmanda 3-1 ile devirip avantajı kaptı. İşte alınan sonuçlar...

Giriş Tarihi:
UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde son 16 turu ilk maçları nefes kesti
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde son 16 turu ilk maçları oynandı ve rövanş karşılaşmaları 19 Mart Perşembe günü yapılacak.
  • Avrupa Ligi'nde Porto, Stuttgart deplasmanında 2-1 kazanırken Aston Villa, Lille'i deplasmanda 1-0 mağlup etti.
  • Avrupa Ligi'nde Ferencvaros, Sporting karşısında 2-0 galip gelirken Bologna ile Roma 1-1 berabere kaldı.
  • Konferans Ligi'nde Samsunspor, Rayo Vallecano'ya evinde 3-1 mağlup oldu.
  • Konferans Ligi'nde Shakhtar Donetsk, Lech Poznan deplasmanında 3-1 kazanırken AEK, Celje deplasmanında 4-0 galip geldi.

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde son 16 turu ilk maçları oynandı. Elde edilen skorların ardından rövanşlar 19 Mart Perşembe tarihinde yapılacak.

İşte alınan skorlar...

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde son 16 turu ilk maçları nefes kesti-2

UEFA Avrupa Ligi

Stuttgart - Porto: 1-2
Panathinaikos - Real Betis: 1-0
Bologna - Roma: 1-1
Lille - Aston Villa: 0-1
Ferencvaros - Sporting Braga: 2-0
Genk - Freiburg: 1-0
Nottingham Forest - Midtjylland: 0-1
Celta Vigo - Lyon: 1-1

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde son 16 turu ilk maçları nefes kesti-3

UEFA Avrupa Konferans Ligi

AZ Alkmaar - Sparta Prag: 2-1
Lech Poznan - Shakhtar Donetsk: 1-3
Rijeka - Strasbourg: 1-2
Samsunspor - Rayo Vallecano: 1-3
Crystal Palace - AEK Larnaca: 0-0
Sigma Olomouc - Mainz 05: 0-0
Fiorentina - Rakow: 2-1
Celje - AEK: 0-4

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler