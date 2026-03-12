UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde son 16 turu ilk maçları oynandı. Elde edilen skorların ardından rövanşlar 19 Mart Perşembe tarihinde yapılacak.
İşte alınan skorlar...
UEFA Avrupa Ligi
Stuttgart - Porto: 1-2
Panathinaikos - Real Betis: 1-0
Bologna - Roma: 1-1
Lille - Aston Villa: 0-1
Ferencvaros - Sporting Braga: 2-0
Genk - Freiburg: 1-0
Nottingham Forest - Midtjylland: 0-1
Celta Vigo - Lyon: 1-1
UEFA Avrupa Konferans Ligi
AZ Alkmaar - Sparta Prag: 2-1
Lech Poznan - Shakhtar Donetsk: 1-3
Rijeka - Strasbourg: 1-2
Samsunspor - Rayo Vallecano: 1-3
Crystal Palace - AEK Larnaca: 0-0
Sigma Olomouc - Mainz 05: 0-0
Fiorentina - Rakow: 2-1
Celje - AEK: 0-4