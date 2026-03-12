Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Tottenham, 1977'den bu yana ilk kez küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalırken Liverpool maçına çıkacak.

James Maddison ve Dejan Kulusevski'nin uzun süreli diz sakatlıkları, Tottenham'ın hücum organizasyonunu doğrudan etkiledi.

Micky van de Ven'in Crystal Palace maçında gördüğü kırmızı kart sonrası takım birkaç dakika içinde üç gol yedi.

Geçici teknik direktör Igor Tudor'un oyuncuları kamuoyu önünde sert eleştirmesi soyunma odasında yeni baskı unsuru oluşturdu.

Tottenham'da bir oyuncunun takım arkadaşlarına yaz aylarında kulüpten ayrılacağı için küme düşme ihtimalini önemsemediğini söylediği iddia edildi.

Sahadaki görüntü, Tottenham'ın yalnızca formsuz değil, aynı zamanda yönünü kaybetmiş bir takım haline geldiğini ortaya koyuyor. Oyuncular özgüvenini yitirmiş, oyunun kırılma anlarında çözüm üretemeyen ve yaşanan çöküşü durduracak reaksiyonu veremeyen bir görüntü çiziyor. Liverpool karşısında alınacak olumlu bir sonuç, sezonun geri kalanı için küçük de olsa bir çıkış kapısı olabilir. Ancak mevcut tablo, bunun kolay olmayacağını açık biçimde gösteriyor. SAHADA GÜVEN KAYBI DERİNLEŞTİ Tottenham'ın en büyük sorunlarından biri, tecrübeli isimlerin sorumluluk almakta zorlanması oldu. Cristian Romero, bu yıl içinde gördüğü kartlar ve saha dışına taşan çıkışlarıyla takımın yükünü hafifletmek yerine baskıyı artırdı. Micky van de Ven'in Crystal Palace maçında gördüğü kırmızı kart sonrası takımın birkaç dakika içinde dağılıp üç gol yemesi, savunmadaki kırılgan yapının en net örneklerinden biri oldu. Atletico Madrid karşısında David Hancko'ya yaptığı sert müdahale sonrası oyunda kalması ise yeni bir tartışma yarattı. Guglielmo Vicario'nun dengesiz kaleciliği, Pedro Porro'nun tedirgin görüntüsü ve orta sahadaki sakatlık sorunları da Tottenham'ın dengesini tamamen bozdu. James Maddison ile Dejan Kulusevski'nin uzun süreli diz sakatlıkları nedeniyle sezon boyunca sahadan uzak kalması, hücum organizasyonunu da doğrudan etkiledi. Takım içinde yalnızca formsuzluk değil, aynı zamanda ciddi bir gerginlik birikimi de hissediliyor.

SOYUNMA ODASINDA ÇATLAK BÜYÜDÜ Tottenham'daki kriz yalnızca saha içinde yaşanmıyor. Soyunma odasında da ciddi rahatsızlıkların oluştuğu görülüyor. Takımın kötü gidişini durdurmak isteyen bazı futbolcuların, yeterince motive olmadığını düşündükleri takım arkadaşlarından memnun olmadığı konuşuluyor. Bu huzursuzluk, kulübün içinde bulunduğu kırılgan yapıyı daha da tehlikeli hale getiriyor. En dikkat çeken iddialardan biri ise bir oyuncunun takım arkadaşlarına, yaz aylarında kulüpten ayrılacağını düşündüğü için küme düşme ihtimalini çok da önemsemediğini söylemesi oldu. Bu cümle, Tottenham'daki ruh halini özetleyen en çarpıcı ayrıntılardan biri olarak öne çıktı. Londra ekibi, sezonu kontrol etmek yerine sürüklenen bir takıma dönüşmüş durumda. LİDERLİK EKSİKLİĞİ EN BÜYÜK YARA Kulüp içinde en çok dile getirilen sorunlardan biri liderlik boşluğu. Tottenham'ın son dönemde kadrosuna katamadığı isimler arasında Eberechi Eze, Antoine Semenyo ve Morgan Gibbs-White bulunurken, Andy Robertson transferinin kaçmasının ayrı bir kayıp olduğu düşünülüyor. Robertson'un yalnızca sol bek rotasyonu için değil, aynı zamanda saha içi karakteri ve soyunma odası etkisiyle de çok önemli bir figür olabileceği değerlendiriliyor. Bu eksiklik, eski futbolcuların yorumlarında da öne çıkıyor. Steven Caulker, Ledley King ve Jose Fonte gibi figürlerin değerine dikkat çekerek formun geçici olduğunu, davranış ve tavrın ise bir takımı ayakta tuttuğunu vurguluyor. Caulker'a göre gerçek liderlik bağırıp çağırmak değil, her gün örnek olmak, standartları korumak ve zor dönemde takımı toparlayabilmek anlamına geliyor.