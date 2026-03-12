Samsunspor,UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında bugün İspanya temsilcisi Rayo Vallecano'yu konuk edecek. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Rumen hakem Marian Barbu'nun yöneteceği mücadele, TRT 1'den canlı yayınlanacak. Kırmızı- Beyazlı ekip, ilk maçta rakibini yenerek İspanya'daki rövanş müsabakasına avantajlı skorla gitmeyi hedefliyor.Samsunspor'da UEFA listesine eklenmeyen Elayis Tavsan ve Yalçın Kayan, statü gereği Rayo Vallecano karşısında kadroda yer alamayacak. Sakatlıkları devam eden Jaures Assoumou ve Bedirhan Çetin de bu maçta forma giyemeyecek.

TEK HEDEF GALİBİYET

Samsunspor'un Alman teknik direktörü Thorsten Fink, Rayo Vallecano maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, "Samsunspor tarihi için önemli bir mücadele olacak.Zor bir maça çıkacağız. Ancak, bizim bu maçta galibiyetten başka bir düşüncemiz ve hedefimiz yok. Evimizde taraftarımızın da desteğiyle bunu başaracağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.