Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak için kulüp binasında anma töreni gerçekleştirildi. Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, "Kaynak, Trabzonspor'a bağlılığı ve karakteri ile her zaman örnek bir isim oldu. İyi bir insanı ve dostu kaybettik. Onun verdiği emek camiamızda yaşamaya devam edecek. Camiamıza sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.

Fatih Tekke ise, "Şok olduk. Benim takım arkadaşımdı ve her zaman pozitif enerjisi olan bir insandı. Bir yıldır teknik ekibimizde birlikteydik. Çok iyi, güler yüzlü bir insandı. Bu şoku atlatmak zor olacak ama hepimizin başı sağ olsun" dedi. Orhan Kaynak'ın cenazesi, bugün İstanbul Sarıyer Fatih Sultan Mehmet Camii'nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Sarıyer Ağlamış Dede Mezarlığı'nda toprağa verilecek.