Juventus'un transferdeki hedefi Emiliano Martinez

Juventus, yeni sezon öncesi kaleci transferi için listesini genişletti. Guglielmo Vicario ve Alisson Becker isimlerinin ardından Aston Villa’nın Arjantinli file bekçisi Emiliano Martinez de gündemin üst sıralarına çıktı. Torino ekibi, kalede yaz döneminin en büyük hamlelerinden birini yapmaya hazırlanıyor.

  • Juventus, Aston Villa'nın kalecisi Emiliano Martinez'i transfer etmek için görüşmelerde Douglas Luiz dosyasını koz olarak kullanmayı planlıyor.
  • Douglas Luiz şu anda Juventus'tan Aston Villa'ya kiralık olarak dönmüş durumda ve Villa'nın 25 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunuyor.
  • 33 yaşındaki Emiliano Martinez'in Aston Villa ile 2029 yılına kadar devam eden sözleşmesi bulunuyor.
  • Juventus, kaleci transferinde daha önce Guglielmo Vicario ve Alisson Becker ile de ilgilenmişti.
  • Douglas Luiz, 2024 yazında Juventus'a transfer olmuş, 2026 kışında ise Aston Villa'ya geri kiralanmıştı.

Juventus cephesinde öne çıkan plan, Emiliano Martinez görüşmelerinde Douglas Luiz dosyasını da devreye sokmak. Brezilyalı orta saha şu anda Torino ekibinden Aston Villa'ya kiralık olarak dönmüş durumda. Anlaşmada Villa'nın 25 milyon euroluk satın alma opsiyonu ve 3,5 milyon euroya kadar çıkabilen bonus maddeleri bulunuyor. Bu yapı, iki kulüp arasında yeni bir transfer pazarlığında önemli bir koz haline gelebilir.

ASTON VILLA İLE SÖZLEŞMESİ 2029'A KADAR

33 yaşındaki Emiliano Martinez'in Aston Villa ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. Arjantinli kaleci, Ağustos 2024'te yeni kontrata imza atmıştı. Bu nedenle Juventus'un olası bir transfer hamlesinde bonservis pazarlığının kolay geçmesi beklenmiyor.

JUVENTUS'TA KALEDE BÜYÜK REVİZYON HAZIRLIĞI

Juventus'un kaleci dosyasında hareketlilik uzun süredir devam ediyor. Ocak ayında Guglielmo Vicario ismi ön plana çıkmıştı. Mart başında ise Alisson Becker'in de ciddi seçeneklerden biri haline geldiği konuşuluyordu.

DOUGLAS LUIZ DETAYI DİKKAT ÇEKİYOR

Douglas Luiz bağlantısı bu dosyayı daha da ilginç hale getiriyor. Juventus, 2024 yazında Brezilyalı oyuncuyu Aston Villa'dan kadrosuna kattı. 2026 kışında ise oyuncu yeniden Villa Park'a kiralandı. Böylece iki kulüp arasındaki mevcut ilişki, Emiliano Martinez görüşmelerinde yeni bir kapı açabilecek seviyeye geldi.

