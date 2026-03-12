Juventus cephesinde öne çıkan plan, Emiliano Martinez görüşmelerinde Douglas Luiz dosyasını da devreye sokmak. Brezilyalı orta saha şu anda Torino ekibinden Aston Villa'ya kiralık olarak dönmüş durumda. Anlaşmada Villa'nın 25 milyon euroluk satın alma opsiyonu ve 3,5 milyon euroya kadar çıkabilen bonus maddeleri bulunuyor. Bu yapı, iki kulüp arasında yeni bir transfer pazarlığında önemli bir koz haline gelebilir.
ASTON VILLA İLE SÖZLEŞMESİ 2029'A KADAR
33 yaşındaki Emiliano Martinez'in Aston Villa ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. Arjantinli kaleci, Ağustos 2024'te yeni kontrata imza atmıştı. Bu nedenle Juventus'un olası bir transfer hamlesinde bonservis pazarlığının kolay geçmesi beklenmiyor.
JUVENTUS'TA KALEDE BÜYÜK REVİZYON HAZIRLIĞI
Juventus'un kaleci dosyasında hareketlilik uzun süredir devam ediyor. Ocak ayında Guglielmo Vicario ismi ön plana çıkmıştı. Mart başında ise Alisson Becker'in de ciddi seçeneklerden biri haline geldiği konuşuluyordu.
DOUGLAS LUIZ DETAYI DİKKAT ÇEKİYOR
Douglas Luiz bağlantısı bu dosyayı daha da ilginç hale getiriyor. Juventus, 2024 yazında Brezilyalı oyuncuyu Aston Villa'dan kadrosuna kattı. 2026 kışında ise oyuncu yeniden Villa Park'a kiralandı. Böylece iki kulüp arasındaki mevcut ilişki, Emiliano Martinez görüşmelerinde yeni bir kapı açabilecek seviyeye geldi.