Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Juventus, Aston Villa'nın kalecisi Emiliano Martinez'i transfer etmek için görüşmelerde Douglas Luiz dosyasını koz olarak kullanmayı planlıyor.

Douglas Luiz şu anda Juventus'tan Aston Villa'ya kiralık olarak dönmüş durumda ve Villa'nın 25 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunuyor.

33 yaşındaki Emiliano Martinez'in Aston Villa ile 2029 yılına kadar devam eden sözleşmesi bulunuyor.

Juventus, kaleci transferinde daha önce Guglielmo Vicario ve Alisson Becker ile de ilgilenmişti.

Douglas Luiz, 2024 yazında Juventus'a transfer olmuş, 2026 kışında ise Aston Villa'ya geri kiralanmıştı.

Juventus cephesinde öne çıkan plan, Emiliano Martinez görüşmelerinde Douglas Luiz dosyasını da devreye sokmak. Brezilyalı orta saha şu anda Torino ekibinden Aston Villa'ya kiralık olarak dönmüş durumda. Anlaşmada Villa'nın 25 milyon euroluk satın alma opsiyonu ve 3,5 milyon euroya kadar çıkabilen bonus maddeleri bulunuyor. Bu yapı, iki kulüp arasında yeni bir transfer pazarlığında önemli bir koz haline gelebilir.

ASTON VILLA İLE SÖZLEŞMESİ 2029'A KADAR 33 yaşındaki Emiliano Martinez'in Aston Villa ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. Arjantinli kaleci, Ağustos 2024'te yeni kontrata imza atmıştı. Bu nedenle Juventus'un olası bir transfer hamlesinde bonservis pazarlığının kolay geçmesi beklenmiyor.