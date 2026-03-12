Jürgen Klopp, 1 Ocak 2025'te Red Bull'un Global Futbol Başkanı görevine başladı. Bu görev kapsamında RB Leipzig, Salzburg, New York Red Bulls ve diğer Red Bull kulüplerinin sportif yönüne stratejik düzeyde liderlik ediyor. Ancak son haftalarda özellikle Leipzig çevresinde, görev tanımının ve günlük işleyişin iki taraf için de tam karşılık vermediği yönünde güçlü bir tartışma oluştu.
Buna karşın Red Bull'un patronlarından Oliver Mintzlaff, Klopp ayrılığı iddialarını açık biçimde reddetti. Mintzlaff, bu söylentileri "tam bir saçmalık" ve "tamamen asılsız" sözleriyle geri çevirdi. Red Bull yönetimi, Klopp'un çalışmasından son derece memnun olduğunu ve ayrılığın gündemde olmadığını net biçimde ortaya koydu.
KULÜP TAKIMINA DÖNÜŞ ŞİMDİLİK UZAK
Klopp'un yakın çevresinden gelen son mesajlar, üst düzey bir kulüp takımına kısa vadede dönüş ihtimalinin zayıf olduğunu gösteriyor. Marc Kosicke, Klopp'un şu anki düzende mutlu olduğunu ve hemen yeni bir teknik direktörlük görevine dönmeye hazırlanmadığını söyledi. Aynı dönemde Klopp'un Manchester United ve Chelsea gibi kulüplerden gelen ilgilere rağmen yönetici pozisyonuna geri dönmemesi de bu çizgiyi güçlendirdi.
ALMANYA MİLLİ TAKIMI İHTİMALİ GÜÇLENİYOR
Asıl dikkat çeken başlık ise Almanya Milli Takımı ihtimali oldu. Klopp'un menajeri Marc Kosicke, Almanya Milli Takımı görevi için daha önce de temaslar yaşandığını doğruladı. Kosicke, Klopp'un bu görevi "hayatında mutlaka bir kez yapması gereken" bir iş olarak görmediğini, ancak "her zaman hayır diyemeyeceği bir sorumluluk hissi" taşıdığını söyledi. Bu ifade, milli takım senaryosunu yeniden alevlendirdi.
NAGELSMANN GERÇEĞİ MASADA DURUYOR
Bu dosyanın önündeki en büyük gerçek ise Julian Nagelsmann'ın durumu. Almanya Futbol Federasyonu, Nagelsmann'ın sözleşmesini 2028'e kadar uzattı. Yeni anlaşma, 2026 Dünya Kupası'nın ötesini de kapsıyor ve resmi olarak Alman Milli Takımı'nın başında kalacağını gösteriyor. Bu nedenle Klopp'un bu yaz milli takımın başına geçmesi, mevcut sözleşme yapısı bozulmadan gerçekleşebilecek bir tablo değil.
Jürgen Klopp dosyasında şu an ortaya çıkan tablo iki ayrı hattı aynı anda barındırıyor. Bir tarafta Red Bull içinden yükselen memnuniyetsizlik ve milli takım söylentileri var. Diğer tarafta ise Mintzlaff'ın çok net yalanlaması ve Nagelsmann'ın 2028'e kadar devam eden resmi sözleşmesi duruyor.