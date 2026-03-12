Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Jürgen Klopp 1 Ocak 2025'te Red Bull'un Global Futbol Başkanı görevine başladı ve RB Leipzig, Salzburg, New York Red Bulls gibi kulüplere stratejik liderlik yapıyor.

Jürgen Klopp, 1 Ocak 2025'te Red Bull'un Global Futbol Başkanı görevine başladı. Bu görev kapsamında RB Leipzig, Salzburg, New York Red Bulls ve diğer Red Bull kulüplerinin sportif yönüne stratejik düzeyde liderlik ediyor. Ancak son haftalarda özellikle Leipzig çevresinde, görev tanımının ve günlük işleyişin iki taraf için de tam karşılık vermediği yönünde güçlü bir tartışma oluştu. Buna karşın Red Bull'un patronlarından Oliver Mintzlaff, Klopp ayrılığı iddialarını açık biçimde reddetti. Mintzlaff, bu söylentileri "tam bir saçmalık" ve "tamamen asılsız" sözleriyle geri çevirdi. Red Bull yönetimi, Klopp'un çalışmasından son derece memnun olduğunu ve ayrılığın gündemde olmadığını net biçimde ortaya koydu.

KULÜP TAKIMINA DÖNÜŞ ŞİMDİLİK UZAK Klopp'un yakın çevresinden gelen son mesajlar, üst düzey bir kulüp takımına kısa vadede dönüş ihtimalinin zayıf olduğunu gösteriyor. Marc Kosicke, Klopp'un şu anki düzende mutlu olduğunu ve hemen yeni bir teknik direktörlük görevine dönmeye hazırlanmadığını söyledi. Aynı dönemde Klopp'un Manchester United ve Chelsea gibi kulüplerden gelen ilgilere rağmen yönetici pozisyonuna geri dönmemesi de bu çizgiyi güçlendirdi. ALMANYA MİLLİ TAKIMI İHTİMALİ GÜÇLENİYOR Asıl dikkat çeken başlık ise Almanya Milli Takımı ihtimali oldu. Klopp'un menajeri Marc Kosicke, Almanya Milli Takımı görevi için daha önce de temaslar yaşandığını doğruladı. Kosicke, Klopp'un bu görevi "hayatında mutlaka bir kez yapması gereken" bir iş olarak görmediğini, ancak "her zaman hayır diyemeyeceği bir sorumluluk hissi" taşıdığını söyledi. Bu ifade, milli takım senaryosunu yeniden alevlendirdi.