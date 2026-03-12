Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Joe Gomez, Liverpool'da hangi mevkide oynayacağından çok düzenli forma şansı bulmanın önemli olduğunu belirtti.

İngiliz savunmacı, Bournemouth maçında Alisson ile çarpışma sonrası kalçasından aldığı darbe nedeniyle sakatlık yaşadığını açıkladı.

Gomez, Liverpool'un sezon sonu hedefinin Şampiyonlar Ligi bileti almak ve FA Cup'ta ilerlemek olduğunu vurguladı.

Liverpool, Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında 1-0 yenildi ancak Gomez rövanşta umutlu olduklarını söyledi.

Liverpool, Premier Lig'de Manchester United, Aston Villa ve Chelsea ile birlikte Avrupa kupalarına katılım için yarışıyor.

Joe Gomez, forma giydiği bölgeden çok ortaya koyduğu katkıya odaklandı. Deneyimli savunmacı, merkezde ya da kenarda görev yapmasının ikinci planda kaldığını, kendisi için önemli olanın düzenli oynamak ve ivme kazanmak olduğunu dile getirdi. Oynama isteğini açık biçimde ortaya koyan İngiliz futbolcu, takım için en doğru olan neyse onu yapmaya hazır olduğunu belirtti. Bu sezon zaman zaman savunmanın merkezinde, zaman zaman da sağ bekte kullanılan Gomez, son dönemde yeniden forma rekabetinin içine girdi.

SAKATLIK SÜRECİNİ ANLATTI Gomez, bu sezon yaşadığı sakatlıklarla ilgili de dikkat çeken ifadeler kullandı. Bournemouth maçında yaşadığı problemin kalçasına aldığı darbeyle başladığını söyleyen Liverpoollu futbolcu, pozisyonun Alisson ile çarpışma sonrası geliştiğini anlattı. Arne Slot da ocak ayındaki basın toplantısında Gomez'in Alisson'dan darbe aldığını ve sorunun bu temas sonrası ortaya çıktığını söylemişti. Şubat ayında yapılan resmi sağlık güncellemesinde de savunmacının Bournemouth maçındaki sakatlığın ardından kadrodan uzak kaldığı, Sunderland karşılaşması öncesinde ise dönüş ihtimalinin oluştuğu açıklanmıştı. Gomez daha sonra üç maçlık aranın ardından Sunderland galibiyetinde oyuna sonradan dahil olmuştu.