Joe Gomez, forma giydiği bölgeden çok ortaya koyduğu katkıya odaklandı. Deneyimli savunmacı, merkezde ya da kenarda görev yapmasının ikinci planda kaldığını, kendisi için önemli olanın düzenli oynamak ve ivme kazanmak olduğunu dile getirdi. Oynama isteğini açık biçimde ortaya koyan İngiliz futbolcu, takım için en doğru olan neyse onu yapmaya hazır olduğunu belirtti. Bu sezon zaman zaman savunmanın merkezinde, zaman zaman da sağ bekte kullanılan Gomez, son dönemde yeniden forma rekabetinin içine girdi.
SAKATLIK SÜRECİNİ ANLATTI
Gomez, bu sezon yaşadığı sakatlıklarla ilgili de dikkat çeken ifadeler kullandı. Bournemouth maçında yaşadığı problemin kalçasına aldığı darbeyle başladığını söyleyen Liverpoollu futbolcu, pozisyonun Alisson ile çarpışma sonrası geliştiğini anlattı. Arne Slot da ocak ayındaki basın toplantısında Gomez'in Alisson'dan darbe aldığını ve sorunun bu temas sonrası ortaya çıktığını söylemişti. Şubat ayında yapılan resmi sağlık güncellemesinde de savunmacının Bournemouth maçındaki sakatlığın ardından kadrodan uzak kaldığı, Sunderland karşılaşması öncesinde ise dönüş ihtimalinin oluştuğu açıklanmıştı. Gomez daha sonra üç maçlık aranın ardından Sunderland galibiyetinde oyuna sonradan dahil olmuştu.
HEDEF ŞAMPİYONLAR LİGİ BİLETİ
İngiliz savunmacı, takımın sezon sonu hedeflerini de net biçimde ortaya koydu. Liverpool'un gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer almak istediğini vurgulayan Gomez, kulüp için bunun ne kadar değerli olduğunu bildiklerini söyledi. FA Cup'ta da yollarına devam ettiklerini hatırlatan tecrübeli oyuncu, kupa kazanmak için büyük takımları geçmeleri gerektiğinin altını çizdi. Liverpool şu anda Premier Lig'de Şampiyonlar Ligi hattı yarışının içinde yer alıyor ve kalan haftalarda bu hedef doğrultusunda kritik maçlara çıkacak. Premier League'in güncel değerlendirmesinde Liverpool, Manchester United, Aston Villa ve Chelsea ile birlikte birbirine çok yakın puan aralığında Avrupa bileti mücadelesi veriyor.
GALATASARAY MAÇI SONRASI MESAJ
Galatasaray'a karşı Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında alınan 1-0'lık yenilgi sonrası Joe Gomez, Avrupa umudunun sürdüğünü de vurguladı. Liverpool'un İstanbul'daki ilk maçı tek golle kaybetmesi, rövanş öncesi eşleşmeyi tamamen açık bıraktı. Gomez, takımın bu dönemin önemini bildiğini ve sezonun son düzlüğünde bir arada kalıp sonuna kadar savaşmaları gerektiğini söyledi. Liverpool, Premier Lig'de beklediği yerde olmasa da kalan haftalarda hem lig tablosunu düzeltmek hem de Avrupa'da turu çevirmek için mücadeleyi sürdürecek.