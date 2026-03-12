CANLI YAYIN
İtalyan derbisinde kazanan yok! Bologna - Roma: 1-1 | MAÇ SONUCU

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Bologna ile Roma, Renato Dall’Ara Stadı’nda 1-1 berabere kaldı. İki İtalyan ekibinin kozlarını paylaştığı gecede kazanan çıkmadı ve çeyrek final bileti rövanş maçına kaldı.

ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Bologna ile Roma arasında oynanan Coppa Italia çeyrek final ilk maç karşılaşması 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
  • Bologna 50. dakikada Federico Bernardeschi'nin golüyle 1-0 öne geçti.
  • Roma 71. dakikada Lorenzo Pellegrini'nin golüyle skoru 1-1'e getirdi.
  • Milli futbolcu Zeki Çelik Roma'da ilk 11'de başladı ve 65. dakikada oyundan çıktı.
  • Rövanş maçı 19 Mart'ta Roma'nın ev sahipliğinde Olimpico Stadı'nda oynanacak.

Karşılaşmada ilk gol ikinci yarının başında geldi. Bologna, 50. dakikada Federico Bernardeschi'nin golüyle 1-0 öne geçti ve tribünlerini ayağa kaldırdı. Ev sahibi ekip bu golle birlikte maçın kontrolünü daha fazla eline aldı.

ROMA'YA CEVAP PELLEGRINI'DEN GELDİ

Roma, geriye düştükten sonra oyundan kopmadı ve 71. dakikada Lorenzo Pellegrini ile eşitliği sağladı. Böylece başkent ekibi, zorlu deplasmandan yenilmeden ayrıldı ve rövanş öncesi dengeyi korudu.

ZEKİ ÇELİK İLK 11'DE BAŞLADI

Roma'da milli futbolcu Zeki Çelik karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Deneyimli savunmacı 65. dakikada kenara geldi. Roma teknik heyeti, ikinci yarıda yaptığı hamlelerle oyunun dengesini değiştirdi ve beraberlik golünü de bu bölümde buldu.

RÖVANŞ 19 MART'TA OLIMPICO'DA

İki takım, eşleşmenin rövanşında 19 Mart'ta bu kez Roma'nın ev sahipliğinde Olimpico'da karşı karşıya gelecek. İlk maçın 1-1 sona ermesi nedeniyle çeyrek final yarışı tamamen açık kaldı. Bologna rövanş öncesi ligde Sassuolo deplasmanına çıkacak. Roma ise Como deplasmanında sahne alacak.

