Karşılaşmada ilk gol ikinci yarının başında geldi. Bologna, 50. dakikada Federico Bernardeschi'nin golüyle 1-0 öne geçti ve tribünlerini ayağa kaldırdı. Ev sahibi ekip bu golle birlikte maçın kontrolünü daha fazla eline aldı.

ROMA'YA CEVAP PELLEGRINI'DEN GELDİ

Roma, geriye düştükten sonra oyundan kopmadı ve 71. dakikada Lorenzo Pellegrini ile eşitliği sağladı. Böylece başkent ekibi, zorlu deplasmandan yenilmeden ayrıldı ve rövanş öncesi dengeyi korudu.

ZEKİ ÇELİK İLK 11'DE BAŞLADI

Roma'da milli futbolcu Zeki Çelik karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Deneyimli savunmacı 65. dakikada kenara geldi. Roma teknik heyeti, ikinci yarıda yaptığı hamlelerle oyunun dengesini değiştirdi ve beraberlik golünü de bu bölümde buldu.