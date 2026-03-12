Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Liverpool'u müthiş taraftarı önünde 1-0 yenerek çeyrek finale doğru önemli bir adım atan Galatasaray Avrupa'yı titretiyor... Sarı- Kırmızılılar, Okan Buruk yönetiminde son 3 sezonda Avrupa'nın önemli kulüplerini tek tek dize getiriyor. 2023-24 sezonunda Old Trafford'ta oynanan Şampiyonlar Ligi maçında Manchester United'ı 3-2 yenen Cimbom, geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde bir başka İngiliz ekibi Tottenham'ı sahasında aynı skorla mağlup etmeyi başarmıştı.

Bu sezon Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool'u önce lig aşamasında, ardından da son 16 turunda 1-0'lık skorlarla Rams Park'ın çimlerine gömen Galatasaray, play-off turunda Juventus'u 5 golle bozguna uğratmıştı. Yine lig aşamasında Hollanda futbolunun devlerinden Ajax'ı deplasmanda üçleyen Sarı-Kırmızılılar, İspanyollar'ın en güçlü temsilcilerinden Atletico Madrid'i ise adeta elinden kaçırdı. Okan Buruk'un ekibi bu süreçte ayrıca evinde Manchester United önünde sahasında 3-3 beraberlik de yaşadı. Galatasaray'da şimdi hedef Liverpool önünde 3. zaferi elde edip çeyrek finale çıkmak.