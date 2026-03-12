Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool'u 1-0 mağlup etmesinin ardından başkan Dursun Özbek'tenfutbolcuları sevince boğacak büyük bir jest geldi. Daha önce çeyrek finale yükselme primini 3 milyon euro olarakaçıklayan Özbek'in alınan galibiyetin ardından soyunma odasına gelerek bu rakamı yükselttiği öğrenildi. Oyuncuları ve teknik direktör Okan Buruk'u zaferden dolayı tebrik eden Özbek'in soyunma odasında galibiyetten dolayı kesenin ağzını sonuna kadar açtığı ve rakamı 5 milyon euroya çıkardığı öğrenildi.

ÖZBEK'E TEZAHÜRAT YAPILDI

Bu gelişme sonrası Galatasaraylı futbolcuların Özbek'e tezahüratlarda bulunup büyük bir coşku yaşadığı da gelen bilgiler arasında. Sarı-Kırmızılılar 18 Mart'ta Anfield'da oynanacak rövanş maçında tur atlayıp çeyrek finale yükselmesi halinde rekor bir primin sahibi olacak.