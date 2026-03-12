Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Aston Villa, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Lille'i deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Ollie Watkins, 61. dakikada attığı golle Aston Villa'ya galibiyeti getirdi.

Lille'de kaleci Berke Özer ilk 11'de forma giydi ve maçı tamamladı.

İki takım arasındaki rövanş maçı gelecek hafta İngiltere'de oynanacak.

Aston Villa rövanş öncesi Manchester United deplasmanına, Lille ise Rennes deplasmanına çıkacak.

İlk yarıda denge bozulmadı. Aston Villa, ikinci yarıda baskısını artırdı ve 61. dakikada Ollie Watkins'in golüyle öne geçti. Bu gol aynı zamanda maçın sonucunu belirledi. İngiliz temsilcisi kalan dakikalarda skor üstünlüğünü korudu ve Fransa'dan galibiyetle döndü.

BERKE ÖZER KALEDEYDİ Lille'de mücadeleye ilk 11'de başlayan Berke Özer, Aston Villa karşısında takımının kalesini korudu. Fransız ekibi özellikle maçın son bölümünde beraberlik için baskı kurdu ancak aradığı golü bulamadı. Böylece Lille, rövanş öncesinde dezavantajlı bir skorla sahadan ayrıldı.