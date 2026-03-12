CANLI YAYIN
Geri

Fransa'da altın değerinde zafer! Lille - Aston Villa: 0-1 | MAÇ SONUCU

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Lille, sahasında Aston Villa’yı konuk etti. Pierre Mauroy Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi İngiliz ekibi 1-0 kazanarak rövanş öncesinde önemli bir avantaj elde etti. Karşılaşmanın tek golü 61. dakikada Ollie Watkins’ten geldi. Lille’de kaleyi Berke Özer korudu.

Giriş Tarihi:
Fransa'da altın değerinde zafer! Lille - Aston Villa: 0-1 | MAÇ SONUCU
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Aston Villa, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Lille'i deplasmanda 1-0 mağlup etti.
  • Ollie Watkins, 61. dakikada attığı golle Aston Villa'ya galibiyeti getirdi.
  • Lille'de kaleci Berke Özer ilk 11'de forma giydi ve maçı tamamladı.
  • İki takım arasındaki rövanş maçı gelecek hafta İngiltere'de oynanacak.
  • Aston Villa rövanş öncesi Manchester United deplasmanına, Lille ise Rennes deplasmanına çıkacak.

İlk yarıda denge bozulmadı. Aston Villa, ikinci yarıda baskısını artırdı ve 61. dakikada Ollie Watkins'in golüyle öne geçti. Bu gol aynı zamanda maçın sonucunu belirledi. İngiliz temsilcisi kalan dakikalarda skor üstünlüğünü korudu ve Fransa'dan galibiyetle döndü.

Fransa'da altın değerinde zafer! Lille - Aston Villa: 0-1 | MAÇ SONUCU-2

BERKE ÖZER KALEDEYDİ

Lille'de mücadeleye ilk 11'de başlayan Berke Özer, Aston Villa karşısında takımının kalesini korudu. Fransız ekibi özellikle maçın son bölümünde beraberlik için baskı kurdu ancak aradığı golü bulamadı. Böylece Lille, rövanş öncesinde dezavantajlı bir skorla sahadan ayrıldı.

Fransa'da altın değerinde zafer! Lille - Aston Villa: 0-1 | MAÇ SONUCU-3

RÖVANŞ İNGİLTERE'DE OYNANACAK

Bu sonucun ardından Aston Villa, çeyrek final yolunda önemli bir eşik geçti. İki takım arasındaki rövanş karşılaşması gelecek hafta İngiltere'de oynanacak. Aston Villa, Lille rövanşından önce ligde Manchester United deplasmanına çıkacak. Lille ise Ligue 1'de Rennes deplasmanında sahaya çıkacak.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler