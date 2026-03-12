İlk yarıda denge bozulmadı. Aston Villa, ikinci yarıda baskısını artırdı ve 61. dakikada Ollie Watkins'in golüyle öne geçti. Bu gol aynı zamanda maçın sonucunu belirledi. İngiliz temsilcisi kalan dakikalarda skor üstünlüğünü korudu ve Fransa'dan galibiyetle döndü.
BERKE ÖZER KALEDEYDİ
Lille'de mücadeleye ilk 11'de başlayan Berke Özer, Aston Villa karşısında takımının kalesini korudu. Fransız ekibi özellikle maçın son bölümünde beraberlik için baskı kurdu ancak aradığı golü bulamadı. Böylece Lille, rövanş öncesinde dezavantajlı bir skorla sahadan ayrıldı.
RÖVANŞ İNGİLTERE'DE OYNANACAK
Bu sonucun ardından Aston Villa, çeyrek final yolunda önemli bir eşik geçti. İki takım arasındaki rövanş karşılaşması gelecek hafta İngiltere'de oynanacak. Aston Villa, Lille rövanşından önce ligde Manchester United deplasmanına çıkacak. Lille ise Ligue 1'de Rennes deplasmanında sahaya çıkacak.