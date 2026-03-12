Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio , bu sezon ortaya koyduğu başarılı performansla adından söz ettiriyor. Sarı-Lacivertliler'de son dönemde forma giyen 10 numaraların performanslarına bakıldığında Asensio'nun farkı ortaya çıkıyor. İspanyol yıldız, 2010-2011 sezonunda Alex'in 28 gol ve 16 asistlik performansından sonra en iyi ikinci istatistikleri yakaladı. Bu sezon Süper Lig'de 11 gol ve 11 asistle birlikte 22 gole katkıda bulunan Marco Asensio , Szymanski, Mesut Özil, Pelkas, Kruse, Giuliano gibi isimleri geride bırakmayı başardı.

SZYMANSKİ ÇOK YAKLAŞTI

Fenerbahçe'deforma giyen Polonyalı yıldız Szymanski, 2023- 2024 sezonunda 10 gol ve 11 asistle 21 gole katkıda bulunmuştu. Mesut Özil, 8 gol, 2 asist, Pelkas 7 gol, 8 asist, Kruse 7 gol, 7 asistlik performans sergilemişti. Sarı-Lacivertliler'de forma giyen Brezilyalı 10 numara Giuliano ise 2011-2012 sezonunda 14 gol ve 5 asit üreterek 19 gole katkı yaptı. Fenerbahçe'nin efsane oyuncularından Alex de Souza, 2011-2012 sezonunda 11 gol ve 7 asistle 18 gollük katkıda bulunmuştu. Asensio, ligde 11 gol ve 11 asistle mücadele ederken, Türkiye Kupası'nda ise 2 gol attı.