Karşılaşmanın en çok konuşulan anı son dakikalarda yaşandı. Bayer Leverkusen'in 1-0 önde götürdüğü maçın son bölümünde Arsenal atağında Noni Madueke , ceza sahasında Alejandro Grimaldo'nun müdahalesi sonrası yerde kaldı.



LEVERKUSEN CEPHESİNDEN TEPKİ

Karşılaşmanın ardından Bayer Leverkusen cephesinden penaltı kararına itiraz geldi. Alman ekibinin teknik direktörü Kasper Hjulmand, pozisyonda temas olmadığını savundu.

Hjulmand maç sonrası yaptığı açıklamada, "Madueke'ye hiçbir temas olmadı ve sonra yere düştü." ifadelerini kullandı.

Deneyimli teknik adam ayrıca, "Hakem düdüğü çalmamış olsa ve VAR incelese penaltı olmazdı. O pozisyonda penaltı görmüyorum." sözleriyle karara tepki gösterdi.