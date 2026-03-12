UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Bayer Leverkusen ile Arsenal Almanya'da karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Türk hakem Halil Umut Meler yönetti.
PENALTI KARARI MAÇA DAMGA VURDU
Karşılaşmanın en çok konuşulan anı son dakikalarda yaşandı. Bayer Leverkusen'in 1-0 önde götürdüğü maçın son bölümünde Arsenal atağında Noni Madueke, ceza sahasında Alejandro Grimaldo'nun müdahalesi sonrası yerde kaldı.
Pozisyonu yakından takip eden Halil Umut Meler, tereddüt etmeden penaltı noktasını gösterdi.
HAVERTZ GOLÜ ATTI
Arsenal'de penaltıyı kullanan Kai Havertz, 89. dakikada topu ağlara göndererek skoru 1-1'e getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele bu skorla sona erdi.
LEVERKUSEN CEPHESİNDEN TEPKİ
Karşılaşmanın ardından Bayer Leverkusen cephesinden penaltı kararına itiraz geldi. Alman ekibinin teknik direktörü Kasper Hjulmand, pozisyonda temas olmadığını savundu.
Hjulmand maç sonrası yaptığı açıklamada, "Madueke'ye hiçbir temas olmadı ve sonra yere düştü." ifadelerini kullandı.
Deneyimli teknik adam ayrıca, "Hakem düdüğü çalmamış olsa ve VAR incelese penaltı olmazdı. O pozisyonda penaltı görmüyorum." sözleriyle karara tepki gösterdi.