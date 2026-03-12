Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, "Bundan önce de TFF'ye müracaatlarımız oldu. Onlarda da geri dönüş olmadı. Ölü taklidi yapıyorlar" dedi. Başkan, "VAR'daki Portekizli hakemler programa çıkacakmış. Bu işler bana komik geliyor. MHK Başkanı çıkıp izah etsin. Zor bir şey istemedik ki. Koridordaki kameraların kayıtlarını istedik. Bu kadar, zor değil. Bu işlere gerek yok, istediğimiz bir kamera görüntüsü. Televizyonlara çıkıp izah vermenin gereği yok. Bana göre bu suçluluk psikolojisi. 1.5 senedir hakem organizasyonu düzelmez mi! 80 milyonda 30 hakem bulamıyorsak yazıklar olsun bize. 1.5 sene genç arkadaşları eğitemedilerse, kusura bakmasınlar televizyonlara elin Portekizlilerini çıkarıp savunma yaptırmalarına gerek yok" ifadelerini kullandı.

