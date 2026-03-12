CANLI YAYIN
Geri

Arda Turan çeyrek final kapısını araladı! Lech Poznan - Shakhtar Donetsk: 1-3 | MAÇ SONUCU

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Arda Turan’ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, Polonya deplasmanında Lech Poznan’ı 3-1 mağlup ederek rövanş öncesi önemli bir avantaj elde etti. Enea Stadı’ndaki mücadelede Ukrayna temsilcisi, oyunun kritik anlarında daha etkili kaldı ve tur kapısını araladı.

Giriş Tarihi:
Arda Turan çeyrek final kapısını araladı! Lech Poznan - Shakhtar Donetsk: 1-3 | MAÇ SONUCU
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Shakhtar Donetsk, UEFA Avrupa Ligi son 16 ilk maçında Lech Poznan'ı deplasmanda 3-1 mağlup etti.
  • Shakhtar Donetsk'te Marlon Gomes, Newerton ve Isaque Severino Silva gol atarken, Lech Poznan'ın golünü Mikael Ishak kaydetti.
  • Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, 19 Mart'taki rövanş maçı öncesi avantaj elde etti.
  • Rövanş karşılaşması Polonya'nın Krakow kentindeki Stadion Miejski im. Henryka Reymana'da oynanacak.
  • Shakhtar Donetsk, bu sonuçla çeyrek finale yükselme yolunda önemli bir adım attı.

Shakhtar Donetsk, maçın 36. dakikasında Marlon Gomes'in golüyle öne geçti. İlk yarıyı 1-0 üstün kapatan Arda Turan'ın ekibi, soyunma odasına skor avantajıyla girerek ikinci devreye daha rahat başladı.

Arda Turan çeyrek final kapısını araladı! Lech Poznan - Shakhtar Donetsk: 1-3 | MAÇ SONUCU-2

İKİNCİ YARIDA FARKI AÇTI

Konuk ekip, 48. dakikada Newerton'un golüyle farkı ikiye çıkardı ve maçın kontrolünü daha da güçlendirdi. Lech Poznan, 70. dakikada Mikael Ishak ile umutlansa da Shakhtar bu baskıya 85. dakikada Isaque Severino Silva'nın golüyle yanıt verdi. Kalan bölümde başka gol olmadı ve mücadele 3-1 sona erdi.

Arda Turan çeyrek final kapısını araladı! Lech Poznan - Shakhtar Donetsk: 1-3 | MAÇ SONUCU-3

RÖVANŞ ÖNCESİ BÜYÜK AVANTAJ

Bu sonuçla Shakhtar Donetsk, 19 Mart'ta oynanacak rövanş karşılaşması öncesinde ciddi bir üstünlük yakaladı. Eşleşmenin ikinci maçı da Polonya'da oynanacak ve UEFA fikstüründe karşılaşma Krakow'daki Stadion Miejski im. Henryka Reymana'da görünüyor. Arda Turan'ın ekibi, bu avantajı koruyarak çeyrek finale yükselmeyi hedefleyecek.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler