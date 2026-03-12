Shakhtar Donetsk, maçın 36. dakikasında Marlon Gomes'in golüyle öne geçti. İlk yarıyı 1-0 üstün kapatan Arda Turan'ın ekibi, soyunma odasına skor avantajıyla girerek ikinci devreye daha rahat başladı.
İKİNCİ YARIDA FARKI AÇTI
Konuk ekip, 48. dakikada Newerton'un golüyle farkı ikiye çıkardı ve maçın kontrolünü daha da güçlendirdi. Lech Poznan, 70. dakikada Mikael Ishak ile umutlansa da Shakhtar bu baskıya 85. dakikada Isaque Severino Silva'nın golüyle yanıt verdi. Kalan bölümde başka gol olmadı ve mücadele 3-1 sona erdi.
RÖVANŞ ÖNCESİ BÜYÜK AVANTAJ
Bu sonuçla Shakhtar Donetsk, 19 Mart'ta oynanacak rövanş karşılaşması öncesinde ciddi bir üstünlük yakaladı. Eşleşmenin ikinci maçı da Polonya'da oynanacak ve UEFA fikstüründe karşılaşma Krakow'daki Stadion Miejski im. Henryka Reymana'da görünüyor. Arda Turan'ın ekibi, bu avantajı koruyarak çeyrek finale yükselmeyi hedefleyecek.