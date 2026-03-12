İKİNCİ YARIDA FARKI AÇTI

Konuk ekip, 48. dakikada Newerton'un golüyle farkı ikiye çıkardı ve maçın kontrolünü daha da güçlendirdi. Lech Poznan, 70. dakikada Mikael Ishak ile umutlansa da Shakhtar bu baskıya 85. dakikada Isaque Severino Silva'nın golüyle yanıt verdi. Kalan bölümde başka gol olmadı ve mücadele 3-1 sona erdi.