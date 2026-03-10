Yeni bir anlaşma konusunda net bir ilerleme olmadığı ve karar sürecinin büyük ölçüde oyuncunun tutumuna bağlı olduğu belirtiliyor.

Barcelona'da oynayan 37 yaşındaki Robert Lewandowski, geleceğiyle ilgili karar vermek için kendisine yaklaşık üç aylık süre tanıyacağını açıkladı.

Ocak ayında Robert Lewandowski'nin eşi Anna Lewandowska da dikkat çeken bir açıklama yapmış ve bunun Barcelona'daki son sezon olabileceğini dile getirmişti. Bu sözlerin ardından ayrılık ihtimali daha da güç kazanırken, gözler doğrudan yıldız futbolcunun vereceği karara çevrildi.

LEWANDOWSKI KARARINI ERTELEDİ

Robert Lewandowski, geleceğiyle ilgili yaptığı açıklamada henüz netleşmiş bir karar bulunmadığını vurguladı. Polonyalı santrfor, nasıl hissedeceğini görmesi gerektiğini belirterek şu aşamada hangi yolu seçeceğinden yüzde 50 bile emin olmadığını ifade etti. Ayrıca kararını vermek için kendisine yaklaşık üç aylık bir süre tanıyacağını söyledi.

37 yaşındaki futbolcu, bu süreçte baskı hissetmediğini de açık şekilde dile getirdi. Tecrübesi nedeniyle hemen karar vermek zorunda olmadığını vurgulayan Lewandowski, kararını kolaylaştıracak şeyin nasıl hissettiği olacağını anlattı. Böylece Barcelona'daki geleceğiyle ilgili son sözü sezonun bitimine daha yakın bir dönemde söyleyeceğinin sinyalini verdi.