Robert Lewandowski'den transfer açıklaması! "Stresli değilim"

Barcelona’da sezon sonu yaklaşırken Robert Lewandowski’nin geleceğiyle ilgili belirsizlik sürüyor. Katalan ekibinde ayrılığı gündemde olan Polonyalı yıldız, geleceğiyle ilgili kesin kararını henüz vermediğini açıkladı. Son dönemde adı ayrılık iddialarıyla anılan tecrübeli golcü, hangi yöne gideceğinden şu anda tam olarak emin olmadığını söyledi.

Ocak ayında Robert Lewandowski'nin eşi Anna Lewandowska da dikkat çeken bir açıklama yapmış ve bunun Barcelona'daki son sezon olabileceğini dile getirmişti. Bu sözlerin ardından ayrılık ihtimali daha da güç kazanırken, gözler doğrudan yıldız futbolcunun vereceği karara çevrildi.

Robert Lewandowski'den transfer açıklaması! "Stresli değilim"-2

LEWANDOWSKI KARARINI ERTELEDİ

Robert Lewandowski, geleceğiyle ilgili yaptığı açıklamada henüz netleşmiş bir karar bulunmadığını vurguladı. Polonyalı santrfor, nasıl hissedeceğini görmesi gerektiğini belirterek şu aşamada hangi yolu seçeceğinden yüzde 50 bile emin olmadığını ifade etti. Ayrıca kararını vermek için kendisine yaklaşık üç aylık bir süre tanıyacağını söyledi.

37 yaşındaki futbolcu, bu süreçte baskı hissetmediğini de açık şekilde dile getirdi. Tecrübesi nedeniyle hemen karar vermek zorunda olmadığını vurgulayan Lewandowski, kararını kolaylaştıracak şeyin nasıl hissettiği olacağını anlattı. Böylece Barcelona'daki geleceğiyle ilgili son sözü sezonun bitimine daha yakın bir dönemde söyleyeceğinin sinyalini verdi.

Robert Lewandowski'den transfer açıklaması! "Stresli değilim"-3

EŞİNİN SÖZLERİ GÜNDEM OLMUŞTU

Anna Lewandowska'nın ocak ayındaki açıklamaları, yıldız futbolcunun geleceğine ilişkin tartışmaları büyütmüştü. Lewandowski ailesinin Barcelona'daki hayatına rağmen, Polonyalı yıldızın kulüpteki devamlılığı konusunda ciddi soru işaretleri oluştu. Bu açıklama, kulüpte kalma ihtimali kadar ayrılık ihtimalinin de güçlü şekilde gündemde tutulmasına neden oldu.

Robert Lewandowski'den transfer açıklaması! "Stresli değilim"-4

UZATMA İHTİMALİ MASADA

Robert Lewandowski'nin mevcut sözleşmesinin Haziran 2026'da sona erdiği ve kontratta uzatma ihtimali bulunduğu daha önce çeşitli kaynaklarda aktarılmıştı. Ancak son günlerde çıkan haberlerde yeni bir anlaşma konusunda net bir ilerleme olmadığı, karar sürecinin büyük ölçüde oyuncunun tutumuna bağlı olduğu belirtiliyor. Bu nedenle Barcelona cephesinde de bekleyiş sürüyor.

