Nicolo Zaniolo 2 aydır suskun!

Galatasaray’dan satın alma opsiyonuyla Udinese’ye giden Nicolo Zaniolo, İtalya’da ilk dönemde yakaladığı çıkışın ardından son haftalarda skor üretmekte zorlanıyor. Udinese kariyerine etkili bir başlangıç yapan 26 yaşındaki futbolcu, son dönemde yaşadığı düşüşle dikkat çekti. İtalyan yıldız, yaklaşık iki aydır rakip fileleri havalandıramadı.

Sezonun ilk bölümünde hücum hattına verdiği katkıyla öne çıkan Zaniolo, son olarak ocak ayında gol sevinci yaşadı. Bu tarihten sonra çıktığı maçlarda skor üretemeyen tecrübeli oyuncu, üretkenlik anlamında beklenen seviyenin gerisinde kaldı. Udinese'de gözler şimdi yeniden çıkış yakalayıp yakalayamayacağına çevrildi.

OCAK AYINDAN BU YANA GOL ATAMADI

Nicolo Zaniolo, Udinese formasıyla son golünü ocak ayında kaydetti. İtalyan futbolcu, bu tarihten sonra forma giydiği karşılaşmalarda ağları sarsamadı. İlk haftalarda takımına skor katkısı veren Zaniolo'nun son dönemde yaşadığı bu sessizlik, performansındaki düşüşü daha görünür hale getirdi.

Hücum hattında etkili olması beklenen deneyimli oyuncu, özellikle skor tabelasına katkı yaptığı dönemde Udinese'de dikkat çeken isimlerden biri olmuştu. Ancak son iki aylık süreçte gol yollarındaki suskunluğu öne çıktı.

SAKATLIK SÜRECİ DE ETKİLEDİ

Nicolo Zaniolo'nun performansındaki bu duraklamada sakatlık süreci de belirleyici oldu. İtalyan futbolcu, yaşadığı sakatlık nedeniyle yaklaşık üç hafta sahalardan uzak kaldı. Bu durum, oyuncunun ritmini kaybetmesine yol açan önemli başlıklardan biri olarak öne çıktı.

Sahalardan uzak kaldığı dönemin ardından yeniden formasına kavuşan Zaniolo, maç temposunu yakalamaya çalışsa da skor katkısı anlamında istediği tabloyu ortaya koyamadı. Bu süreçte fiziksel toparlanma kadar oyun ritmini yeniden bulma çabası da dikkat çekti.

SEZON KARNESİ DİKKAT ÇEKİYOR

Nicolo Zaniolo, Udinese formasıyla bu sezon toplam 26 maçta süre aldı. 26 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 6 gol atıp 4 asist yaparak takımına toplamda 10 gollük katkı sağladı. Son haftalardaki durgunluğa rağmen sezon geneline bakıldığında Zaniolo'nun hücum hattında etkili bir üretim ortaya koyduğu görülüyor.

