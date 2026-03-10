Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de bu sezon savunmada özellikle kenar ortalarında yaşadığı sorunlarla dikkat çekiyor. Bu sezon toplam 25 gol yiyen Fenerbahçe, bu gollerin 10'unu kenar ortalarından kalesinde gördü. Bu istatistik, Sarı-Lacivertliler'in yediği gollerin yüzde 40'ının kanatlardan yapılan ortalar sonrası geldiğini ortaya koydu.

Bu oran, ligdeki en dikkat çekici savunma zaaflarından biri olarak öne çıkıyor. Listede ikinci sırada ise Körfez takımlarından Kocaelispor yer aldı. Kocaelispor, bu sezon yediği 25 golün 9'unu kenar ortalarından kalesinde görürken, bu da yüzde 36'lık bir oran anlamına geliyor. Üçüncü sırada bulunan Çaykur Rizespor ise 35 golün 9'unu kanatlardan gelen ortalar sonrası yedi. Karadeniz ekibinde bu oran yüzde 26 olarak kayıtlara geçti. Listenin devamında ise iki takım aynı oranla yer aldı. Galatasaray ve Göztepe, ligde yedikleri 18 golün 4'ünü kenar ortalarından kalesinde görürken, iki ekipte de bu oran yüzde 22 olarak hesaplandı.



MİLAN SKRİNİARMUMLA ARANIYOR

Sarı-Lacivertliler Skriniar'ın oynadığı 21 maçta 19 gol gördü. Maç başına 0.90 ortalama oluştu. Slovak yıldızın olmadığı maçlar dikkat çekti. 4 maçta 6 gol yendi ve ortalaması 1.5 olarak kayıtlara geçti.