Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad, ara transfer döneminde kadrosunda önemli değişikliklere gitti. Bu süreçte en dikkat çeken hamlelerden biri ise Youssef En-Nesyri transferi oldu. Faslı golcü, kulüp yönetimiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle sözleşmesini uzatmayı reddeden Karim Benzema'nın yerine kadroya dahil edildi. Fransız yıldız daha sonra Al-Hilal'e transfer oldu.



"AL-ITTIHAD'I GERİYE GÖTÜRDÜ" Al-Ittihad'ın eski kalecilerinden Muhammed El-Deayea, En-Nesyri transferini eleştirdi. SBA Sport'a konuşan El-Deayea, Benzema'nın ayrılığının takım üzerinde büyük bir boşluk yarattığını söyledi. El-Deayea, "Youssef En-Nesyri'yi Benzema'nın yerine tercih eden kişi, Al-Ittihad'ı geriye götürdü. Benzema ayrıldığından beri takımın sahadaki lider karakterini kaybettiğini hissediyorum." ifadelerini kullandı. Deneyimli isim, Benzema'nın oyun içindeki etkisinin ve liderliğinin çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Cristiano Ronaldo'nun karakterinden nasıl söz ediyorsak Benzema da aynı karaktere sahipti." dedi.