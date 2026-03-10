Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gündem stoper... Teknik direktör Sergen Yalçın'ın yönetimden Agbadou kalitesinde bir savunmacı talep ettiği ve bu gelişme sonrası görüşmelere başlayan Siyah-Beyazlı kurmayların da iki isim üzerine yoğunlaştığı öğrenildi. Rotasını İngiltere'ye çeviren Siyah- Beyazlılar'ın Tottenham forması giyen Kevin Danso ve Fulham'da top koşturan Issa Diop'u gündemine aldığıöğrenildi. Yönetimin iki oyuncu için temaslara başladığı ve sezon sonu iki isim için teklif yapılabileceği de gelen bilgiler arasında.Tottenham'ın 27 yaşındaki Avusturyalı stoperi Danso bu sezon İngiliz ekibiyle 25 maçta forma giydi. Tecrübeli oyuncunun kontratı 2030'da sona erecek. 29 yaşındaki Fransız savunmacı Diop ise bu sezon 15 maçta sahaya çıktı. Deneyimli ismin sözleşmesi 2027'de bitecek

