Barcelona'nın eski teknik direktörü Xavi Hernandez, İspanyol basınına verdiği röportajda Lionel Messi'nin 2023 yılında kulübe geri dönüş sürecine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Xavi, Arjantinli yıldızın yeniden Barcelona forması giymeye çok yakın olduğunu ancak transferin son anda iptal edildiğini ifade etti.



"MESSI DÖNMEK İSTİYORDU"

La Vanguardia'ya konuşan Xavi, 2022 Dünya Kupası'nın ardından Messi ile temas kurduklarını belirtti. İspanyol teknik adam, "Ocak 2023'te temas kurduk. Messi dönmek istiyordu ve ben de futbol açısından bunun çok iyi olacağını düşünüyordum. Mart ayına kadar görüşmeler sürdü." ifadelerini kullandı.

Xavi, kulüp yönetimiyle de bu konuda temas kurduğunu ve başkan Joan Laporta'nın Messi'nin babası Jorge Messi ile sözleşme görüşmeleri yaptığını aktardı. Ayrıca transfer için LaLiga'dan gerekli onayın da alındığını öne sürdü.