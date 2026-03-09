Barcelona'nın eski teknik direktörü Xavi Hernandez, İspanyol basınına verdiği röportajda Lionel Messi'nin 2023 yılında kulübe geri dönüş sürecine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Xavi, Arjantinli yıldızın yeniden Barcelona forması giymeye çok yakın olduğunu ancak transferin son anda iptal edildiğini ifade etti.
"MESSI DÖNMEK İSTİYORDU"
La Vanguardia'ya konuşan Xavi, 2022 Dünya Kupası'nın ardından Messi ile temas kurduklarını belirtti. İspanyol teknik adam, "Ocak 2023'te temas kurduk. Messi dönmek istiyordu ve ben de futbol açısından bunun çok iyi olacağını düşünüyordum. Mart ayına kadar görüşmeler sürdü." ifadelerini kullandı.
Xavi, kulüp yönetimiyle de bu konuda temas kurduğunu ve başkan Joan Laporta'nın Messi'nin babası Jorge Messi ile sözleşme görüşmeleri yaptığını aktardı. Ayrıca transfer için LaLiga'dan gerekli onayın da alındığını öne sürdü.
"LAPORTA RİSK ALMAK İSTEMEDİ"
Xavi, transferin son anda iptal edilmesinin nedeninin kulüp başkanı Joan Laporta'nın kararı olduğunu dile getirdi. İspanyol teknik adam, Laporta'nın Messi'nin dönüşünün kulüp içindeki dengeleri etkileyebileceğini düşündüğünü söyledi.
Xavi, "Laporta bana Messi dönerse kendisine savaş açılacağını ve bunu göze alamayacağını söyledi." ifadelerini kullandı. Yaşanan süreçte Messi'nin bir süre kendisiyle iletişimi kestiğini belirten Xavi, daha sonra aralarındaki ilişkinin yeniden düzeldiğini ifade etti.
Öte yandan Xavi, Barcelona'ya yeniden dönmeyi düşünmediğini belirterek kulüpteki döneminin oyuncu ve teknik direktör olarak tamamlandığını söyledi.
LAPORTA'DAN XAVI AÇIKLAMASI
Barcelona Başkanı Joan Laporta da Xavi hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Laporta, "Başkan olduğunuzda zor kararlar almak zorundasınız. Xavi ile devam etseydik kaybetmeye devam ederdik. Flick ile ise kazanmaya başladık. Aynı oyuncularla Xavi kaybediyordu, Flick ise kazanıyor." ifadelerini kullandı.