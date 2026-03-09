Süper Lig'in kritik maçında Beşiktaş, evinde karşılaştığı Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu... Bu sonuç Siyah-Beyazlılar'da bir hayal kırıklığı yaratırken, Teknik Direktör Sergen Yalçın, takımının moralini yüksek tutmak için önemli bir adım attı. 53 yaşındaki çalıştırıcının maç sonrası futbolcularını tek tek tebrik ettiği ve onlara moral verdiği öğrenildi. Yalçın'ın, "Yolumuz açık. İyi bir takımız. Önümüzdeki maçlara bakalım. Bu mağlubiyeti unutun, kafanıza takmayın"sözleriyle oyuncularını motive ettiği belirtildi. Teknik adamın bu yaklaşımı, hem oyuncular hem de teknik heyet tarafından olumlu karşılandı. Beşiktaş cephesinde özellikle saha içi mücadele ve takımın oyun temposu öne çıkarıldı.

Maçın ardından yapılan analizlerde, Siyah-Beyazlı futbolcuların gösterdiği performansın tatmin edici olduğu,ancak son vuruşlarda yaşanan sıkıntıların mağlubiyete yol açtığı ifade edildi. Öte yandan takımın önümüzdeki haftalarda oynayacağı karşılaşmalarda toparlanmayı hedeflediği ve bu motivasyon konuşmasının, oyuncuların özgüvenini yeniden kazanması açısından önemli olduğuvurgulandı.

GÖZLER KARTAL'IN KARARINDA



Taylan Bulut'ungeleceğiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Genç futbolcunun menajeri,oyuncunun geleceğini görüşmek üzere İstanbul'a geldi. Edinilen bilgilere göre, Taylan Bulut'un Beşiktaş ile yolları ayrılması gündeme gelirse,oyuncu bonservisiyle transfer olmayı tercih ediyor. Kulüp yönetiminin bu konuda nasıl bir adım atacağı meraklabekleniyor. Taylan'ın kontratı 2030 tarihinekadar.



BEŞİKTAŞ'TAN TFF'YE ÇAĞRI

Galatasaray derbisini 1-0 kaybeden Beşiktaş, maçın ardından Türkiye Futbol Federasyonu'na sert ifadeler yöneltti. Siyah-Beyazlılar, hakem ve VAR kararlarına tepki gösterirken Riva'daki VAR merkezine ait kamera kayıtlarının paylaşılmasını istedi. Açıklamada "Beşiktaş JK olarak; Galatasaray'la oynadığımız müsabakanın VAR kayıtlarının paylaşmasını talep ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.