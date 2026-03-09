Trabzonspor'un golcü oyuncusu Paul Onuachu, Süper Lig'deki etkileyici performansını sürdürmeyi hedefliyor. Bordo-Mavili formayla ligde son haftalarda dikkat çeken Nijeryalı forvet, son 6 maçta üst üste rakip fileleri havalandırarak önemli bir seriye imza attı. Bu süreçte toplam 7 gol kaydeden deneyimli futbolcu, takımının hücum hattındaki en önemli kozlarından biri olmayı sürdürüyor. 31 yaşındaki golcü, bu akşam oynanacak Kayserispor karşılaşmasında da gol arayacak.

Onuachu, bu mücadelede de fileleri havalandırması halinde lig kariyerindeki en uzun gol serisini egale etme başarısını gösterecek. Deneyimli forvet, kariyerindeki en uzun gol serisini 2020-2021 sezonunda Belçika temsilcisi KRC Genk forması giyerken yakalamıştı. Nijeryalı oyuncu, o dönemde 7 maç üst üste gol atarak önemli bir istatistiğe imza atmıştı. Öte yandan Onuachu, Süper Lig'de attığı 18 golle gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor. Tecrübeli santrfor, Kayserispor karşısında da gollerine devam ederek hem takımına katkı sağlamayı hem de kariyerindeki gol serisini yakalamak istiyor.

Haber: Yunus Emre Sel