CANLI YAYIN
Geri

Engin Fırat hayatını kaybetti!

Lübnan ekibi Nejmeh SC’nin teknik direktörü Engin Fırat, İstanbul Havalimanı’nda geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Türk teknik adamın vefatı kulübü ve futbol camiasında büyük üzüntü yarattı.

Giriş Tarihi:
Engin Fırat hayatını kaybetti!

Lübnan'ın Nejmeh SC takımını çalıştıran Türk teknik direktör Engin Fırat'ın hayatını kaybettiği bildirildi. Fırat'ın, Beyrut'tan Adana'ya seyahat ettiği sırada İstanbul Havalimanı'nda geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Engin Fırat hayatını kaybetti!-2
KULÜBÜNDEN TAZİYE MESAJI

Nejmeh SC, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla teknik direktörlerinin vefatını duyurdu. Kulübün açıklamasında, Engin Fırat'ın kulüpte bulunduğu süre boyunca profesyonelliği ve karakteriyle takdir topladığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca kulüp yönetimi, teknik ekip, oyuncular ve taraftarlar adına Fırat'ın ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilekleri iletildi.

Engin Fırat hayatını kaybetti!-3
FUTBOL KARİYERİ

1970 yılında İstanbul'da doğan Engin Fırat, teknik direktörlük kariyerine Fenerbahçe'de başladı. 2002 yılında sarı-lacivertli ekipte Werner Lorant'ın yardımcı antrenörü olarak görev yapan Fırat, daha sonra Ahlen, Incheon United, Sivasspor, Saipa ve Kayseri Erciyesspor'da da Lorant'ın ekibinde yer aldı.

Teknik adamlık kariyerinde İran Milli Takımı'nda Ali Daei'nin yardımcılığını yapan Fırat; Sepehan, Gostaresh, Saipa, Karabükspor, Dallas City, Vllaznia, Moldova Milli Takımı ve Kenya Milli Takımı'nda teknik direktörlük görevlerinde bulundu.

Engin Fırat, yaklaşık bir ay önce Lübnan ekibi Nejmeh SC ile anlaşarak takımın başına geçmişti.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler