Ligde51 puanla üçüncü sırada yer alan Trabzonspor, zirve mücadelesi için kritik haftalara giriyor. Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki Karadeniz Fırtınası, önündeki üç maçlık periyodu kayıpsız geçerekzirveyle olan puan farkını eritmeyi hedefliyor. Bordo-Mavililer, Kayserispormaçıyla başlayacak olan serüvende deplasmanda bir galibiyet serisi başlatıp, ardından Rizespor ve Eyüpspor maçlarını da kazanmak istiyor. Fırtına'da hedef bu maçlarda alınacak galibiyetlerle birlikte Galatasaray karşısına daha moralli çıkmak.

Sakatların dönmesi ve form grafiğinin yükselmesiyle birlikte Fatih Tekke, sahaya en güçlü on biriyle çıkmaya hazırlanıyor. Trabzonspor, ligde kalan haftalarda az hata ve maksimum verimlilikile mücadele edecek. Teknik direktör Fatih Tekke ise, "En önemli maçımızı Kayserispor ile oynayacağız" diyerek, aslında verilen mücadelede tüm maçların oldukça önemli olduğuna vurgu yapıyor.

FOLCARELLİ İLE ÖZEL GÖRÜŞME

Trabzonspor orta sahasının önemli isimlerinden birisi olan Tim Jabol Folcarelli'nin yaşadığı sakatlık nedeniyle en az 10 gün süreyle sahalardan uzak kalması bekleniyordu. Geçtiğimiz hafta oynanan Karagümrükkarşılaşmasında bu nedenle forma giyemeyen Folcarelli'nin fiziksel olarak sakatlığını büyük oranda atlattığı ancak ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle psikolojik olarak tam olarak toparlanmasının da gerektiği öğrenildi. Bu nedenle teknik direktör Fatih Tekke oyuncuyla bu maç öncesinde bir görüşme gerçekleştireceği ve sahada olmasını isteyeceği öğrenildi.Ayrıca sağlık ekibiyle de Folcarelli için bir görüşme yapılacak ve son karar ortaklaşa verilecek.

ÇOÇUKLUK HAYALİMDİ

Trabzonspor'un YouTube kanalında yayınlanan özel programa konuk olan milli futbolcu Mustafa Eskihellaç önemli açıklamalar yaptı. Bordo-Mavili takımda forma giymenin kendisi için sadece bir transfer değil, çocukluk hayali olduğunuvurgulayan Eskihellaç, futbolcu olduktan sonra bile Trabzonspor tutkusunun peşini bırakmadığını belirterek, "Futbolcu olduktan sonra gizlice stada gelip maçları takip ediyordum. Kendi kendime 'Bir gün burada oynamak nasip olur mu?' diyordum. Çok şükür o günleri yaşıyorum" dedi.

