Maça hızlı başlayan Rennes, hücumdaki üretkenliğiyle ilk dakikalardan itibaren üstünlüğü ele aldı. Konuk ekip, 13. dakikada Esteban Lepaul'un golüyle öne geçerken karşılaşmada dengeyi erken bozdu. Bu golün ardından oyunun kontrolünü bırakmayan Rennes, rakip kalede baskısını artırdı.İLK YARIDA FARKI AÇTI
Rennes'in baskılı oyunu 20. dakikada bir kez daha sonuç verdi. Sebastian Szymanski, attığı golle takımını 2-0 öne taşıdı. Böylece konuk ekip, henüz ilk yarının ortalarında skorda önemli bir avantaj yakaladı.
Mücadelenin 36. dakikasında Rennes bir kez daha gole çok yaklaştı. Penaltı kazanan konuk ekipte Esteban Lepaul topun başına geçti ancak bu fırsatı değerlendiremedi. Kaçan penaltıya rağmen Rennes, ilk yarıda kurduğu baskıyı sürdürdü ve üstünlüğünü korudu.
SZYMANSKI İLK GOLÜNÜ ATTI
Rennes formasıyla Ligue 1'de yedinci maçına çıkan Sebastian Szymanski, bu karşılaşmada önemli bir istatistiğe imza attı. Daha önce 2 asistlik katkı veren futbolcu, Nice karşısında attığı golle yeni takımındaki ilk lig gol sevincini yaşadı.
Szymanski'nin skora yaptığı katkı, Rennes'in hücum hattındaki etkinliğini artıran detaylardan biri oldu. Konuk ekip, ilk yarıda yakaladığı üstünlüğü ikinci devrede daha da pekiştirdi.
RENNES İKİNCİ YARIDA FİŞİ ÇEKTİ
İkinci yarıda da tempoyu düşürmeyen Rennes, farkı açan golleri son bölümde buldu. 74. dakikada Ludovic Blas sahneye çıktı ve skoru 3-0'a taşıdı. Nice'ın oyundan iyice koptuğu anlarda gelen bu gol, maçın kalan bölümünü de Rennes adına daha rahat hale getirdi.
Uzatma dakikalarında ise son sözü Nordi Mukiele söyledi. 90+2. dakikada ağları havalandıran Mukiele, karşılaşmanın skorunu 4-0 olarak belirledi. Böylece Rennes, deplasmanda çok net bir galibiyete imza attı.
YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRDÜ
Bu sonucun ardından Rennes, Ligue 1'de üst üste dördüncü galibiyetini elde etti. Puanını 43'e yükselten konuk ekip, sıralamada 6'ncılığa kadar çıktı. Son haftalarda yakaladığı ivmeyle dikkat çeken Rennes, Avrupa hattı için güçlü bir mesaj verdi.
Nice cephesinde ise olumsuz tablo devam etti. Ligde galibiyet hasreti 6 maça çıkan ev sahibi ekip, 24 puanda kaldı. Bu sonuçla Nice, küme düşme hattının hemen üzerindeki konumunu korudu.
GÖZLER GELECEK HAFTADA
Ligde moral depolayan Rennes, gelecek hafta 5. sırada bulunan Lille'i sahasında konuk edecek. Üst sıralardaki yarış açısından büyük önem taşıyan bu mücadele, Rennes için çıkışını sürdürme fırsatı olacak.