Maça hızlı başlayan Rennes, hücumdaki üretkenliğiyle ilk dakikalardan itibaren üstünlüğü ele aldı. Konuk ekip, 13. dakikada Esteban Lepaul'un golüyle öne geçerken karşılaşmada dengeyi erken bozdu. Bu golün ardından oyunun kontrolünü bırakmayan Rennes, rakip kalede baskısını artırdı.

Rennes'in baskılı oyunu 20. dakikada bir kez daha sonuç verdi. Sebastian Szymanski, attığı golle takımını 2-0 öne taşıdı. Böylece konuk ekip, henüz ilk yarının ortalarında skorda önemli bir avantaj yakaladı.

Mücadelenin 36. dakikasında Rennes bir kez daha gole çok yaklaştı. Penaltı kazanan konuk ekipte Esteban Lepaul topun başına geçti ancak bu fırsatı değerlendiremedi. Kaçan penaltıya rağmen Rennes, ilk yarıda kurduğu baskıyı sürdürdü ve üstünlüğünü korudu.