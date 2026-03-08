Fenerbahçe'de Anderson Talisca'nın yokluğunet şekilde hissediliyor. Sarı-Lacivertliler, bu sezon Brezilyalı yıldızın sahada olduğumaçlarda hücum gücüyle dikkat çekti... İstatistikler de bu farkı açıkça ortaya koyuyor. Kanarya, Talisca'nın oynadığı 37 karşılaşmada rakip fileleri toplam 77 kez havalandırdı. Bu süreçte maç başına 2.08 golortalaması yakalayan Sarı-Lacivertliler, hücum hattında oldukça üretkenbir görüntü sergiledi. Ancak Brezilyalı yıldızın sahada olmadığı maçlarda tablo değişti.

Fenerbahçe, Talisca'nın forma giymediği 7 karşılaşmada yalnızca 8 gol atabildi. Bu maçlarda Sarı-Lacivertliler'in gol ortalaması 1.14'tekaldı. 32 yaşındaki on numara, son olarak Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ile oynadığı mücadelede sakatlıkyaşamıştı. Talisca'nın yokluğunda Sarı-Lacivertliler İngiltere'de Nottingham Forestdeplasmanına çıktı ve sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Kanarya, bu süreçte lig ve kupada da deplasman karşılaşmaları da oynadı. Sarı-Lacivertliler, ligde Antalyaspor ile 2-2 berabere kalırken, kupada Gaziantep FKkarşısında 4-0'lık farklı bir galibiyet elde etti.