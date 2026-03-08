CANLI YAYIN
Real Madrid Sandro Tonali'nin peşinde

Real Madrid, yaz transfer dönemi öncesi orta saha hattı için dikkat çeken bir ismi gündemine aldı. İngiliz basınında yer alan haberde, İspanyol devinin Newcastle United forması giyen Sandro Tonali ile ilgilendiği yazıldı.

  • Real Madrid scoutları, Newcastle United'ın Manchester City ile oynadığı FA Cup maçında Sandro Tonali'yi izledi.
  • Newcastle United, 25 yaşındaki İtalyan orta saha oyuncusu Sandro Tonali için 80 ila 100 milyon sterlin bonservis bedeli talep ediyor.
  • Sandro Tonali'nin Newcastle United ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
  • Real Madrid, Tonali'yi transfer etmek isteyen üst düzey kulüpler arasında yer alıyor.

TalkSport kaynaklı haberde Real Madrid scoutlarının, Newcastle United'ın Manchester City ile oynadığı FA Cup maçında Sandro Tonali'yi de izlediği bilgisi öne çıktı. Aynı haberde, 25 yaşındaki İtalyan orta sahanın Newcastle ile sözleşmesinin 2028 yılına kadar devam ettiği belirtildi. Tonali'nin adı son dönemde transfer piyasasında üst düzey kulüplerle birlikte anılırken, Real Madrid de bu yarışa dahil olan takımlar arasında gösterildi.

Newcastle United cephesinde Sandro Tonali için konuşulan bonservis beklentisi de dikkat çekti. İngiliz basınındaki haberde Premier Lig ekibinin, İtalyan yıldız için 80 ila 100 milyon sterlin aralığında bir bedel talep ettiği öne sürüldü. Bu rakam, yaz transfer döneminde Tonali dosyasını Avrupa futbolunun en pahalı orta saha gündemlerinden biri haline getirdi.

