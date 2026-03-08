Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Manchester United, Bournemouth'ta forma giyen Marcus Tavernier'i yaz transfer dönemi için değerlendirilen isimler arasına ekledi.

Bournemouth, 2029'a kadar sözleşmesi bulunan İngiliz oyuncu için yaklaşık 40 milyon sterlin bedel bekliyor.

Aston Villa da Marcus Tavernier'in durumunu yakından izliyor.

Marcus Tavernier bu sezon Bournemouth formasıyla 6 gol ve 5 asist üretti.

İngiliz futbolcu Premier Lig'de 25 maçta 5 gol ve 4 asistlik katkı sundu.

Goal, Manchester United yönetiminin Marcus Tavernier'i yaz transfer dönemi için değerlendirilen isimler arasına eklediğini yazdı. Haberde, Bournemouth'un 2029'a kadar sözleşmesi bulunan İngiliz oyuncu için yaklaşık 40 milyon sterlinlik bir bedel beklediği belirtildi.

ASTON VILLA DA TAKİPTE Marcus Tavernier için devrede olan tek kulübün Manchester United olmadığı da öne sürüldü. Aynı haberde Aston Villa'nın da İngiliz oyuncunun durumunu yakından izlediği aktarıldı. Böylece sezon sonuna yaklaşılırken Tavernier dosyasında Premier Lig içinden dikkat çeken bir rekabet ihtimali ortaya çıktı.