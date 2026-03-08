Goal, Manchester United yönetiminin Marcus Tavernier'i yaz transfer dönemi için değerlendirilen isimler arasına eklediğini yazdı. Haberde, Bournemouth'un 2029'a kadar sözleşmesi bulunan İngiliz oyuncu için yaklaşık 40 milyon sterlinlik bir bedel beklediği belirtildi.
ASTON VILLA DA TAKİPTE
Marcus Tavernier için devrede olan tek kulübün Manchester United olmadığı da öne sürüldü. Aynı haberde Aston Villa'nın da İngiliz oyuncunun durumunu yakından izlediği aktarıldı. Böylece sezon sonuna yaklaşılırken Tavernier dosyasında Premier Lig içinden dikkat çeken bir rekabet ihtimali ortaya çıktı.
BOURNEMOUTH'TA DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS
Marcus Tavernier, bu sezon Bournemouth formasıyla ortaya koyduğu performansla öne çıktı. İngiliz futbolcu bu sezon 6 gol ve 5 asist üretti. Premier Lig özelinde 25 maçta 5 gol ve 4 asistlik katkı sundu.