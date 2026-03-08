Karşılaşmanın ilk bölümünde iki takım da oyunda dengeyi kurmaya çalıştı. Ev sahibi ekip, baskısını artırdığı anlarda rakip kalede daha fazla görünürken, ilk gol maçın son bölümüne yaklaşılırken geldi. Lens, 44. dakikada Saud Abdulhamid'in kaydettiği golle 1-0 öne geçti ve soyunma odasına avantajlı girdi.
İKİNCİ YARIDA FİŞİ ÇEKTİ
İlk yarının sonunda bulduğu golle rahatlayan Lens, ikinci yarıya da hızlı başladı. Ev sahibi ekip, 46. dakikada Florian Thauvin'in golüyle farkı ikiye çıkardı. Bu golle birlikte oyunun kontrolünü tamamen eline alan Lens, rakibinin direnç göstermesine izin vermedi.
Baskısını sürdüren ev sahibi takım, 52. dakikada Amadou Haidara'nın golüyle skoru 3-0 yaptı. Kısa süre içinde gelen bu goller, karşılaşmanın sonucunu büyük ölçüde belirledi. Kalan dakikalarda başka gol olmazken Lens, sahadan üç puanla ayrılan taraf oldu.
ZİRVE TAKİBİ SÜRÜYOR
PSG'nin Monaco'ya mağlup olduğu haftada hata yapmayan Lens, puanını 56'ya yükseltti. Bu sonuçla birlikte ev sahibi ekip, zirve yarışında önemli bir galibiyet alarak üst sıralardaki takibini sürdürdü. Lens, liderlik yarışında rakibinin puan kaybını değerlendirerek haftayı kazançlı kapattı.
Ligde zor günler geçiren Metz ise 13 puanda kaldı. Son sıradaki ekip, zorlu deplasmanda istediği sonucu alamadı ve haftayı puansız tamamladı.
LORIENT'E GİDECEK
Bu sonucun ardından Lens, gelecek hafta Lorient deplasmanına çıkacak. Üst sıralardaki yerini korumak isteyen ev sahibi ekip, çıkışını sürdürmenin hesabını yapacak. Metz ise sahasında Toulouse'u ağırlayacak ve alt sıralardan kurtulma mücadelesinde kritik bir maça çıkacak.