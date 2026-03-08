Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Lens, Ligue 1'de sahasında Metz'i Saud Abdulhamid, Florian Thauvin ve Amadou Haidara'nın golleriyle 3-0 mağlup etti.

Lens puanını 56'ya yükselterek PSG'nin Monaco'ya yenildiği haftada zirve takibini sürdürdü.

Metz 13 puanda kalarak ligde son sıradaki yerini korudu.

Lens gelecek hafta Lorient deplasmanına giderken, Metz sahasında Toulouse'u ağırlayacak.

Maçta ilk gol 44. dakikada geldi, ikinci yarıda ise Lens 46. ve 52. dakikalarda iki gol daha kaydetti.

Karşılaşmanın ilk bölümünde iki takım da oyunda dengeyi kurmaya çalıştı. Ev sahibi ekip, baskısını artırdığı anlarda rakip kalede daha fazla görünürken, ilk gol maçın son bölümüne yaklaşılırken geldi. Lens, 44. dakikada Saud Abdulhamid'in kaydettiği golle 1-0 öne geçti ve soyunma odasına avantajlı girdi.

İKİNCİ YARIDA FİŞİ ÇEKTİ İlk yarının sonunda bulduğu golle rahatlayan Lens, ikinci yarıya da hızlı başladı. Ev sahibi ekip, 46. dakikada Florian Thauvin'in golüyle farkı ikiye çıkardı. Bu golle birlikte oyunun kontrolünü tamamen eline alan Lens, rakibinin direnç göstermesine izin vermedi. Baskısını sürdüren ev sahibi takım, 52. dakikada Amadou Haidara'nın golüyle skoru 3-0 yaptı. Kısa süre içinde gelen bu goller, karşılaşmanın sonucunu büyük ölçüde belirledi. Kalan dakikalarda başka gol olmazken Lens, sahadan üç puanla ayrılan taraf oldu.