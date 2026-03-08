Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Galatasaray 61 puanla lider, Fenerbahçe 57 puanla takipte bulunurken iki takımın önündeki fikstür şampiyonluk yarışının kaderini belirleyecek.

Galatasaray'ın 27. haftadaki Göztepe deplasmanı Avrupa takvimi nedeniyle ileri tarihe ertelendi.

Galatasaray sırasıyla Başakşehir, Trabzonspor deplasmanı, Kocaelispor ve Gençlerbirliği deplasmanı maçlarına çıkacak.

Fenerbahçe önümüzdeki haftalarda Fatih Karagümrük deplasmanı, Gaziantep FK, Beşiktaş derbisi, Kayserispor deplasmanı ve Rizespor ile karşılaşacak.

Fenerbahçe için Beşiktaş derbisi, Galatasaray ile aradaki puan farkını kapatma açısından kritik önem taşıyor.

Ligin zirvesindeki yarışta artık gözler iki takımın önündeki kritik fikstüre çevrildi. Galatasaray ile Fenerbahçe, sezonun kaderini doğrudan etkileyebilecek bir periyoda girerken, alınacak puanlar kadar maçların sıralaması ve ertelenen program da yarışın dengesini belirleyecek. Galatasaray'ın 27. haftadaki Göztepe deplasmanı Avrupa takvimi nedeniyle ileri bir tarihe alındı.

GALATASARAY İÇİN ZORLU VİRAJ BAŞLIYOR Galatasaray, ligde sıradaki maçında Başakşehir'i sahasında ağırlayacak. Sarı-kırmızılı ekip daha sonra ertelenen Göztepe deplasmanı nedeniyle takvimde farklı bir akış yaşayacak. Ardından Trabzonspor deplasmanına çıkacak, Kocaelispor'u konuk edecek ve Gençlerbirliği deplasmanına gidecek. Özellikle Trabzonspor deplasmanı ve ertelenen Göztepe karşılaşmasının yaratacağı maç dengesi, Galatasaray adına önümüzdeki haftaların en dikkat çekici başlıkları arasında yer alıyor. Sarı-kırmızılı ekip, puan avantajını koruyabilmek için zorlu deplasmanlardan kayıpsız ya da minimum kayıpla çıkmayı hedefleyecek.