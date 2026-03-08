Ligin zirvesindeki yarışta artık gözler iki takımın önündeki kritik fikstüre çevrildi. Galatasaray ile Fenerbahçe, sezonun kaderini doğrudan etkileyebilecek bir periyoda girerken, alınacak puanlar kadar maçların sıralaması ve ertelenen program da yarışın dengesini belirleyecek. Galatasaray'ın 27. haftadaki Göztepe deplasmanı Avrupa takvimi nedeniyle ileri bir tarihe alındı.
GALATASARAY İÇİN ZORLU VİRAJ BAŞLIYOR
Galatasaray, ligde sıradaki maçında Başakşehir'i sahasında ağırlayacak. Sarı-kırmızılı ekip daha sonra ertelenen Göztepe deplasmanı nedeniyle takvimde farklı bir akış yaşayacak. Ardından Trabzonspor deplasmanına çıkacak, Kocaelispor'u konuk edecek ve Gençlerbirliği deplasmanına gidecek.
Özellikle Trabzonspor deplasmanı ve ertelenen Göztepe karşılaşmasının yaratacağı maç dengesi, Galatasaray adına önümüzdeki haftaların en dikkat çekici başlıkları arasında yer alıyor. Sarı-kırmızılı ekip, puan avantajını koruyabilmek için zorlu deplasmanlardan kayıpsız ya da minimum kayıpla çıkmayı hedefleyecek.
FENERBAHÇE'DE KRİTİK SERİ BAŞLIYOR
Fenerbahçe ise Samsunspor galibiyetinin ardından yarışta hata payını minimuma indirdi. Sarı-lacivertliler, sıradaki haftada Fatih Karagümrük deplasmanına çıkacak. Daha sonra Gaziantep FK'yi ağırlayacak olan Fenerbahçe, şampiyonluk hattını doğrudan etkileyebilecek Beşiktaş derbisine çıkacak. Sonrasında Kayserispor deplasmanı ve Rizespor maçı sarı-lacivertlilerin önündeki beş haftalık seriyi tamamlayacak.
Bu fikstürde özellikle Beşiktaş karşılaşması Fenerbahçe açısından ayrı bir önem taşıyor. Sarı-lacivertli ekip, Galatasaray ile puan farkını kapatabilmek için yalnızca kendi maçlarını kazanmayı değil, aynı zamanda rakibinin puan kaybını da beklemek zorunda. Bu nedenle her hafta zirve yarışında çarpan etkisi yaratabilecek sonuçlar doğurabilir.
ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA İNCE HESAP DÖNEMİ
Galatasaray 61 puanla liderliğini sürdürürken, Fenerbahçe 57 puanla takibini devam ettiriyor. Aradaki 4 puanlık fark korunmuş olsa da önümüzdeki haftalarda iki takımın oynayacağı rakipler, yarışın seyrini değiştirebilecek güçte. Özellikle ertelenen maç etkisi, deplasman yoğunluğu ve derbi haftaları, kalan bölümde puan tablosunu daha da hassas hale getirecek.