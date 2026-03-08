Muş'ta oynanan karşılaşmada Bursaspor, erken sayılabilecek bir bölümde bulduğu golle öne geçti. Maçın 19. dakikasında Oğuzhan Açıl'ın topu kendi ağlarına göndermesiyle üstünlüğü yakalayan konuk ekip, kalan dakikalarda skor avantajını korumayı başardı. Savunmada hata yapmayan Bursaspor, deplasmandan 1-0'lık galibiyetle dönerek hanesine 3 puan yazdırdı.
TEK GOL MAÇIN KADERİNİ BELİRLEDİ
Karşılaşmanın sonucunu belirleyen an 19. dakikada yaşandı. Muşspor'da Oğuzhan Açıl'ın kendi filelerine gönderdiği top, Bursaspor'u öne geçirdi. Bu golün ardından oyunun kontrolünü elinde tutmaya çalışan yeşil-beyazlı ekip, kalan bölümde rakibine fırsat tanımayarak skor üstünlüğünü son düdüğe kadar taşıdı.
Deplasmanda alınan bu galibiyet, Bursaspor açısından haftanın en önemli sonuçlarından biri oldu. Zorlu atmosferde oynanan mücadelede hata yapmayan konuk takım, tek golle kazandı ve çıkışını sürdürdü.
MAÇA TRİBÜN OLAYLARI DAMGA VURDU
Muşspor ile Bursaspor arasında oynanan karşılaşmada saha içindeki mücadele kadar tribünlerde yaşanan olaylar da dikkat çekti. Ev sahibi takım taraftarlarının attığı taş ve çeşitli yabancı maddeler nedeniyle bazı Bursaspor taraftarlarının yaralandığı görüldü. Yaşanan bu gelişmeler, maçın önüne geçen başlık haline geldi.
Karşılaşma sonrasında spor kamuoyunda en çok konuşulan konulardan biri de tribün olayları oldu. Deplasman tribününde bulunan Bursaspor taraftarlarının hedef alınması, müsabakanın ardından tepkilerin büyümesine neden oldu.
ENES ÇELİK'TEN SERT TEPKİ
Bursaspor Başkanı Enes Çelik, maçın ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yaşananlara tepki gösterdi. Çelik, Muş deplasmanına giden taraftardan teknik heyete, futbolculardan kulüp çalışanlarına kadar herkesi tebrik etti. Muşspor Başkanı ve yönetimine misafirperverlikleri nedeniyle teşekkür eden Çelik, yaşanan saldırılarla ilgili sert ifadeler kullandı.
Enes Çelik, taraftarlara ve futbolculara taş atan kişiler hakkında sürecin takipçisi olacaklarını vurguladı. Yaralanan taraftarlara geçmiş olsun dileğinde bulunan Bursaspor Başkanı, olayların kabul edilemez olduğunu belirtti.
BURSASPOR'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM
Maçın ardından Bursaspor kulübü de resmi sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Yeşil-beyazlı kulüp, "Siz taş atın, biz gol atıp şampiyon olacağız!" mesajını paylaştı. Bu paylaşım kısa sürede büyük yankı uyandırdı.