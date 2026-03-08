Bursaspor kulübü sosyal medya hesabından 'Siz taş atın, biz gol atıp şampiyon olacağız' mesajını paylaştı.

Müsabaka sırasında ev sahibi taraftarların attığı taş ve yabancı maddeler nedeniyle bazı Bursaspor taraftarları yaralandı.

Muş'ta oynanan karşılaşmada Bursaspor, erken sayılabilecek bir bölümde bulduğu golle öne geçti. Maçın 19. dakikasında Oğuzhan Açıl'ın topu kendi ağlarına göndermesiyle üstünlüğü yakalayan konuk ekip, kalan dakikalarda skor avantajını korumayı başardı. Savunmada hata yapmayan Bursaspor, deplasmandan 1-0'lık galibiyetle dönerek hanesine 3 puan yazdırdı.

Deplasmanda alınan bu galibiyet, Bursaspor açısından haftanın en önemli sonuçlarından biri oldu. Zorlu atmosferde oynanan mücadelede hata yapmayan konuk takım, tek golle kazandı ve çıkışını sürdürdü.

Karşılaşmanın sonucunu belirleyen an 19. dakikada yaşandı. Muşspor'da Oğuzhan Açıl'ın kendi filelerine gönderdiği top, Bursaspor'u öne geçirdi. Bu golün ardından oyunun kontrolünü elinde tutmaya çalışan yeşil-beyazlı ekip, kalan bölümde rakibine fırsat tanımayarak skor üstünlüğünü son düdüğe kadar taşıdı.

MAÇA TRİBÜN OLAYLARI DAMGA VURDU

Muşspor ile Bursaspor arasında oynanan karşılaşmada saha içindeki mücadele kadar tribünlerde yaşanan olaylar da dikkat çekti. Ev sahibi takım taraftarlarının attığı taş ve çeşitli yabancı maddeler nedeniyle bazı Bursaspor taraftarlarının yaralandığı görüldü. Yaşanan bu gelişmeler, maçın önüne geçen başlık haline geldi.

Karşılaşma sonrasında spor kamuoyunda en çok konuşulan konulardan biri de tribün olayları oldu. Deplasman tribününde bulunan Bursaspor taraftarlarının hedef alınması, müsabakanın ardından tepkilerin büyümesine neden oldu.