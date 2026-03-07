CANLI YAYIN
Torino'da Kenan'ın şovu! Juventus- Pisa: 4-0 | MAÇ SONUCU

Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, İtalya Serie A’nın 28. haftasında Pisa karşısında sergilediği performansla gecenin öne çıkan ismi oldu. Torino temsilcisi sahasında oynadığı mücadeleyi 4-0 kazanırken, milli yıldız attığı gol ve yaptığı asistle takımının galibiyetinde belirleyici rol üstlendi.

Torino'da Kenan'ın şovu! Juventus- Pisa: 4-0 | MAÇ SONUCU
  • Juventus, Pisa'yı sahasında 4-0 mağlup etti ve haftayı 3 puanla kapattı.
  • Kenan Yıldız, maçın 54. dakikasında Andrea Cambiasso'ya asist yaparak takımının ilk golüne katkı sağladı.
  • Milli futbolcu Kenan Yıldız, 75. dakikada attığı golle skoru 3-0'a getirdi.
  • Karşılaşmanın son golünü Jeremie Boga kaydetti ve maç 4-0 sona erdi.
  • Juventus, bir sonraki maçta Udinese deplasmanına çıkacak.

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da gol bulamadı ve devre arasına golsüz eşitlikle gidildi. İkinci yarıda ise Juventus'un hücumdaki etkisi artarken sahneye Kenan Yıldız çıktı. Milli futbolcu, üretken oyunu ve skor katkısıyla maçın seyrini değiştiren isim oldu.

Torino'da Kenan'ın şovu! Juventus- Pisa: 4-0 | MAÇ SONUCU-2

İKİNCİ YARIDA KENAN YILDIZ FARKI

Juventus, Pisa karşısında kilidi ikinci yarıda açtı. Mücadelenin 54. dakikasında Kenan Yıldız, Andrea Cambiasso'ya yaptığı asistle takımının ilk golünde başrolü oynadı. Bu golle birlikte ev sahibi ekip skor üstünlüğünü ele geçirdi.

Kenan Yıldız, yalnızca asistle yetinmedi ve ilerleyen dakikalarda bir kez daha sorumluluk aldı. Hücumda etkili görüntüsünü sürdüren milli futbolcu, Juventus'un baskılı oyununda en dikkat çeken isimlerden biri haline geldi.

Torino'da Kenan'ın şovu! Juventus- Pisa: 4-0 | MAÇ SONUCU-3

ŞIK PLASEYLE SKORA İMZA ATTI

Karşılaşmanın 75. dakikasında bir kez daha sahneye çıkan Kenan Yıldız, şık bir plase vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Milli futbolcunun golü farkı 3'e çıkarırken, Juventus'un galibiyeti de iyice netleşti.

Gol ve asistle maçın yıldızı olan Kenan Yıldız, böylece Serie A haftasında Juventus adına en fazla öne çıkan isimlerden biri oldu. Genç futbolcu, hücum hattındaki etkili performansını skor tabelasına da yansıttı.

Torino'da Kenan'ın şovu! Juventus- Pisa: 4-0 | MAÇ SONUCU-4

JUVENTUS'TAN NET GALİBİYET

Kenan Yıldız'ın damga vurduğu karşılaşmada Juventus, sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı. Ev sahibi ekip, ikinci yarıda bulduğu gollerle sonuca rahat gitti. Maçın son golü ise Jeremie Boga'dan geldi.

Bu sonucun ardından Torino temsilcisi haftayı 3 puanla kapattı. Juventus, ligde bir sonraki maçında Udinese deplasmanına çıkacak. Kenan Yıldız ise Pisa karşısında ortaya koyduğu gol ve asistlik performansla yeni hafta öncesi dikkatleri üzerine çekti.

