Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da gol bulamadı ve devre arasına golsüz eşitlikle gidildi. İkinci yarıda ise Juventus'un hücumdaki etkisi artarken sahneye Kenan Yıldız çıktı. Milli futbolcu, üretken oyunu ve skor katkısıyla maçın seyrini değiştiren isim oldu.
İKİNCİ YARIDA KENAN YILDIZ FARKI
Juventus, Pisa karşısında kilidi ikinci yarıda açtı. Mücadelenin 54. dakikasında Kenan Yıldız, Andrea Cambiasso'ya yaptığı asistle takımının ilk golünde başrolü oynadı. Bu golle birlikte ev sahibi ekip skor üstünlüğünü ele geçirdi.
Kenan Yıldız, yalnızca asistle yetinmedi ve ilerleyen dakikalarda bir kez daha sorumluluk aldı. Hücumda etkili görüntüsünü sürdüren milli futbolcu, Juventus'un baskılı oyununda en dikkat çeken isimlerden biri haline geldi.
ŞIK PLASEYLE SKORA İMZA ATTI
Karşılaşmanın 75. dakikasında bir kez daha sahneye çıkan Kenan Yıldız, şık bir plase vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Milli futbolcunun golü farkı 3'e çıkarırken, Juventus'un galibiyeti de iyice netleşti.
Gol ve asistle maçın yıldızı olan Kenan Yıldız, böylece Serie A haftasında Juventus adına en fazla öne çıkan isimlerden biri oldu. Genç futbolcu, hücum hattındaki etkili performansını skor tabelasına da yansıttı.
JUVENTUS'TAN NET GALİBİYET
Kenan Yıldız'ın damga vurduğu karşılaşmada Juventus, sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı. Ev sahibi ekip, ikinci yarıda bulduğu gollerle sonuca rahat gitti. Maçın son golü ise Jeremie Boga'dan geldi.
Bu sonucun ardından Torino temsilcisi haftayı 3 puanla kapattı. Juventus, ligde bir sonraki maçında Udinese deplasmanına çıkacak. Kenan Yıldız ise Pisa karşısında ortaya koyduğu gol ve asistlik performansla yeni hafta öncesi dikkatleri üzerine çekti.