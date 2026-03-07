Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Juventus, Pisa'yı sahasında 4-0 mağlup etti ve haftayı 3 puanla kapattı.

Kenan Yıldız, maçın 54. dakikasında Andrea Cambiasso'ya asist yaparak takımının ilk golüne katkı sağladı.

Milli futbolcu Kenan Yıldız, 75. dakikada attığı golle skoru 3-0'a getirdi.

Karşılaşmanın son golünü Jeremie Boga kaydetti ve maç 4-0 sona erdi.

Juventus, bir sonraki maçta Udinese deplasmanına çıkacak.

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da gol bulamadı ve devre arasına golsüz eşitlikle gidildi. İkinci yarıda ise Juventus'un hücumdaki etkisi artarken sahneye Kenan Yıldız çıktı. Milli futbolcu, üretken oyunu ve skor katkısıyla maçın seyrini değiştiren isim oldu.

İKİNCİ YARIDA KENAN YILDIZ FARKI Juventus, Pisa karşısında kilidi ikinci yarıda açtı. Mücadelenin 54. dakikasında Kenan Yıldız, Andrea Cambiasso'ya yaptığı asistle takımının ilk golünde başrolü oynadı. Bu golle birlikte ev sahibi ekip skor üstünlüğünü ele geçirdi. Kenan Yıldız, yalnızca asistle yetinmedi ve ilerleyen dakikalarda bir kez daha sorumluluk aldı. Hücumda etkili görüntüsünü sürdüren milli futbolcu, Juventus'un baskılı oyununda en dikkat çeken isimlerden biri haline geldi.