Tartışma büyüyor! Arbeloa'dan Arda Güler sözleri

Real Madrid’in Celta Vigo deplasmanında aldığı 2-1’lik galibiyetin ardından Arda Güler’in oyundan alınırken verdiği tepki gündem oldu. Teknik direktör Alvaro Arbeloa, milli futbolcuyla ilgili “Ona benden daha çok inanan kimse yok” açıklamasını yaptı.

Giriş Tarihi:
Real Madrid, La Liga'nın 27. haftasında deplasmanda Celta Vigo'yu 2-1 mağlup etti. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arda Güler, 65 dakika sahada kaldı. Oyundan alınan ilk isim olan milli futbolcu, değişiklik kararına saha kenarında tepki gösterdi.

DEĞİŞİKLİK KARARINA TEPKİ

Arda Güler, kenarda numarasının yandığını gördükten sonra şaşkınlık yaşayarak "Ben mi?" şeklinde tepki verdi. Milli futbolcunun alaycı bir gülümsemeyle verdiği reaksiyon kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

ARBELOA: ONA EN ÇOK GÜVENEN BENİM

Karşılaşmanın ardından konuşan Real Madrid Teknik Direktörü Alvaro Arbeloa, Arda Güler'in oyundan alınmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Arbeloa, "Başka hangi teknik direktörlerin Arda'ya bu kadar çok dakika verdiğini merak ediyorum. Ona benden daha çok inanan kimse yok ve ona benden daha çok güvenen de kimse yok. Palacios'u oyuna aldım çünkü Güler'in bugün yaptığı işi yapmaya daha alışkın. Real Madrid kazandı, hepimiz kazandık." ifadelerini kullandı.

Arda Güler, Celta Vigo karşısında 65 dakika sahada kaldıktan sonra yerini Palacios'a bıraktı.

