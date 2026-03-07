

ARBELOA: ONA EN ÇOK GÜVENEN BENİM

Karşılaşmanın ardından konuşan Real Madrid Teknik Direktörü Alvaro Arbeloa, Arda Güler'in oyundan alınmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Arbeloa, "Başka hangi teknik direktörlerin Arda'ya bu kadar çok dakika verdiğini merak ediyorum. Ona benden daha çok inanan kimse yok ve ona benden daha çok güvenen de kimse yok. Palacios'u oyuna aldım çünkü Güler'in bugün yaptığı işi yapmaya daha alışkın. Real Madrid kazandı, hepimiz kazandık." ifadelerini kullandı.

Arda Güler, Celta Vigo karşısında 65 dakika sahada kaldıktan sonra yerini Palacios'a bıraktı.