Leipzig, Augsburg'u sahasında 2-1 mağlup ederek puanını 47'ye yükseltti.

Augsburg, 23. dakikada Keven Schlotterbeck'in kaçırdığı penaltıyla kritik bir fırsatı tepti.

Robin Fellhauer 39. dakikada Augsburg'u 1-0 öne geçirdi.

Leipzig, 76. dakikada Yan Diomande ile skoru eşitledi, 90+2. dakikada Arthur Largura Chaves'in kendi kalesine attığı golle maçı kazandı.

Augsburg 31 puanda kalarak deplasmanda önemli bir fırsatı değerlendiremedi.

Karşılaşmanın ilk ciddi fırsatlarından biri Augsburg adına geldi. Konuk ekipte Keven Schlotterbeck, 23. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı. Bu pozisyon, maçın kırılma anlarından biri olurken Augsburg buna rağmen üstünlüğü yakalamayı başardı. Augsburg, 39. dakikada Robin Fellhauer'ın golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarının kalan bölümünde skor değişmedi ve konuk takım soyunma odasına avantajlı girdi. Leipzig ise taraftarı önünde geri düştüğü maçta ikinci yarıda oyunu çevirmek için baskısını artırdı.

LEIPZIG SON BÖLÜMDE AYAĞA KALKTI Maçın son dakikalarına girilirken Leipzig aradığı golü 76. dakikada buldu. Yan Diomande'nin kaydettiği golle skora denge geldi. Bu dakikadan sonra baskısını daha da yükselten ev sahibi ekip, galibiyet için risk almaya başladı. Karşılaşma uzatma anlarına taşınırken Leipzig aradığı fırsatı yakaladı. 90+2. dakikada Arthur Largura Chaves'in kendi kalesine attığı golle ev sahibi ekip 2-1 öne geçti. Kalan dakikalarda skor üstünlüğünü koruyan Leipzig, sahadan kritik bir galibiyetle ayrıldı.