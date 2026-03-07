Karşılaşmanın ilk ciddi fırsatlarından biri Augsburg adına geldi. Konuk ekipte Keven Schlotterbeck, 23. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı. Bu pozisyon, maçın kırılma anlarından biri olurken Augsburg buna rağmen üstünlüğü yakalamayı başardı.
Augsburg, 39. dakikada Robin Fellhauer'ın golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarının kalan bölümünde skor değişmedi ve konuk takım soyunma odasına avantajlı girdi. Leipzig ise taraftarı önünde geri düştüğü maçta ikinci yarıda oyunu çevirmek için baskısını artırdı.
LEIPZIG SON BÖLÜMDE AYAĞA KALKTI
Maçın son dakikalarına girilirken Leipzig aradığı golü 76. dakikada buldu. Yan Diomande'nin kaydettiği golle skora denge geldi. Bu dakikadan sonra baskısını daha da yükselten ev sahibi ekip, galibiyet için risk almaya başladı.
Karşılaşma uzatma anlarına taşınırken Leipzig aradığı fırsatı yakaladı. 90+2. dakikada Arthur Largura Chaves'in kendi kalesine attığı golle ev sahibi ekip 2-1 öne geçti. Kalan dakikalarda skor üstünlüğünü koruyan Leipzig, sahadan kritik bir galibiyetle ayrıldı.
PENALTI KAÇTI SKOR DEĞİŞTİ
Augsburg adına maçın en dikkat çekici anlarından biri 23. dakikadaki penaltı oldu. Keven Schlotterbeck'in değerlendiremediği fırsat, konuk ekibin farkı açma ihtimalini ortadan kaldırdı. İlerleyen bölümde öne geçmesine rağmen son anlarda gelen goller Augsburg'un deplasmandan puanla dönmesini engelledi.
Leipzig ise özellikle son bölümde ortaya koyduğu reaksiyonla maçı çevirmeyi başardı. İlk yarıyı geride kapatan ev sahibi ekip, son 15 dakikada bulduğu iki golle puan tablosunda önemli bir adım attı.
PUAN DURUMUNDA YARIŞ KIZIŞTI
Bu sonucun ardından Leipzig puanını 47'ye yükseltti. Ev sahibi ekip, iç sahada aldığı bu galibiyetle üst sıralar yarışında kritik bir virajı kayıpsız geçti. Augsburg ise 31 puanda kaldı ve deplasmanda önemli bir fırsatı değerlendiremedi.