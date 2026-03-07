CANLI YAYIN
Liverpool'a Galatasaray maçı öncesi Mac Allister şoku

Galatasaray ile UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında karşı karşıya gelecek Liverpool’da Alexis Mac Allister şoku yaşandı. İngiliz ekibinin yıldız orta saha oyuncusu, FA Cup 5. turunda Wolverhampton ile oynanan karşılaşmada sakatlık nedeniyle mücadeleyi tamamlayamadı.

Liverpool, FA Cup 5. turunda deplasmanda Wolverhampton'ı 3-1 mağlup ederken, karşılaşmada yaşanan sakatlık can sıktı. Takımın orta sahadaki önemli isimlerinden Alexis Mac Allister, maç içinde yaşadığı problem sonrası oyuna devam edemedi.

LIVERPOOL'DA ENDİŞE

İngiliz devinde Wolverhampton karşısında alınan galibiyetin ardından gözler Alexis Mac Allister'dan gelecek haberlere çevrildi. Mücadele sırasında sakatlık yaşayan yıldız futbolcunun oyundan çıkmak zorunda kalması, teknik heyeti ve taraftarları tedirgin etti.

