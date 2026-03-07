Liverpool, FA Cup 5. turunda deplasmanda Wolverhampton'ı 3-1 mağlup ederken, karşılaşmada yaşanan sakatlık can sıktı. Takımın orta sahadaki önemli isimlerinden Alexis Mac Allister, maç içinde yaşadığı problem sonrası oyuna devam edemedi.
LIVERPOOL'DA ENDİŞE
İngiliz devinde Wolverhampton karşısında alınan galibiyetin ardından gözler Alexis Mac Allister'dan gelecek haberlere çevrildi. Mücadele sırasında sakatlık yaşayan yıldız futbolcunun oyundan çıkmak zorunda kalması, teknik heyeti ve taraftarları tedirgin etti.