Yeni anlaşma ile kontrat süresi dört yıl daha uzatıldı.

Liverpool, Ryan Gravenberch ile sözleşmesini 2032 yılına kadar uzattı.

Kırmızılar, böylece orta sahadaki önemli parçalarından biriyle uzun vadeli yeni bir adım attı. Kulübün 2023 yaz transfer döneminde Bayern Münih'ten kadrosuna kattığı Ryan Gravenberch, kısa sürede takımın dikkat çeken isimleri arasına girmişti. Liverpool yönetimi de Hollandalı oyuncunun geleceğini güvence altına aldı.

YENİ SÖZLEŞME 2032'YE KADAR

Liverpool, Ryan Gravenberch ile mevcut sözleşmesini yenileyerek kontrat süresini 2032'ye kadar uzattı. Daha önce 2028 yılına kadar devam eden anlaşma, yapılan yeni düzenlemeyle dört yıl daha ileri taşındı. İngiliz ekibi, bu hamleyle genç orta sahaya olan güvenini net şekilde ortaya koydu.

23 yaşındaki futbolcu için gelen bu karar, Liverpool'un kadro planlamasında Gravenberch'e verdiği önemi de gösterdi.