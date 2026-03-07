CANLI YAYIN
Liverpool Ryan Gravenberch ile sözleşme uzattı

Liverpool, orta saha hattının önemli isimlerinden Ryan Gravenberch ile yeni sözleşme imzaladı. İngiliz kulübü, 23 yaşındaki Hollandalı futbolcunun 2028 yılında sona erecek kontratını uzattı. Taraflar arasında yapılan yeni anlaşmayla Gravenberch’in sözleşme süresi 2032 yılına kadar çıkarıldı.

Kırmızılar, böylece orta sahadaki önemli parçalarından biriyle uzun vadeli yeni bir adım attı. Kulübün 2023 yaz transfer döneminde Bayern Münih'ten kadrosuna kattığı Ryan Gravenberch, kısa sürede takımın dikkat çeken isimleri arasına girmişti. Liverpool yönetimi de Hollandalı oyuncunun geleceğini güvence altına aldı.

YENİ SÖZLEŞME 2032'YE KADAR

Liverpool, Ryan Gravenberch ile mevcut sözleşmesini yenileyerek kontrat süresini 2032'ye kadar uzattı. Daha önce 2028 yılına kadar devam eden anlaşma, yapılan yeni düzenlemeyle dört yıl daha ileri taşındı. İngiliz ekibi, bu hamleyle genç orta sahaya olan güvenini net şekilde ortaya koydu.

23 yaşındaki futbolcu için gelen bu karar, Liverpool'un kadro planlamasında Gravenberch'e verdiği önemi de gösterdi.

BAYERN MÜNİH'TEN 40 MİLYON EUROYA GELMİŞTİ

Ryan Gravenberch, Liverpool'a 2023 yazında Bayern Münih'ten transfer olmuştu. İngiliz temsilcisi, Hollandalı futbolcu için 40 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. Transferin ardından takıma dahil olan genç oyuncu, orta saha rotasyonunda düzenli süre bulan isimlerden biri haline geldi.

Liverpool'un yatırım yaptığı oyuncular arasında yer alan Gravenberch, geçen sürede gösterdiği performansla teknik ekibin planlarında önemli bir yer edindi.

LIVERPOOL KARNESİ DİKKAT ÇEKTİ

Ryan Gravenberch, Liverpool formasıyla şimdiye kadar 123 maçta görev yaptı. Hollandalı orta saha bu karşılaşmalarda 8 gol attı ve 12 asist üretti. Hem oyun temposu hem de skor katkısıyla takımın orta alanındaki etkili isimlerinden biri olarak öne çıktı.

