CANLI YAYIN
Geri

Dolmabahçe'de dev maç! İşte Beşiktaş ve Galatasaray'ın muhtemel 11'leri

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek derbide Beşiktaş ile Galatasaray kozlarını paylaşıyor. Dolmabahçe'de oynanacak kritik mücadele, zirve takibini sürdüren Fenerbahçe ve Trabzonspor'un hesaplarını da yakından ilgilendiriyor. İşte dev maça dair detaylar ve muhtemel 11'ler...

Giriş Tarihi:
Dolmabahçe'de dev maç! İşte Beşiktaş ve Galatasaray'ın muhtemel 11'leri

Son 17 maçta yenilmeyen 4. sıradaki Beşiktaş ile Okan Buruk'la kırılmadık rekor bırakmayan lider Galatasaray bugün Süper Lig'de karşılaşacak.

Dolmabahçe'de dev maç! İşte Beşiktaş ve Galatasaray'ın muhtemel 11'leri - 1

Kartal, yeni stadı açıldıktan sonra sarı kırmızılılara karşı oynadığı 9 maçta 7 galibiyet elde etti ve sadece 1 kez mağlup oldu.

Cimbom bu istatistiği parçalamak, Kartal da geleneği devam ettirmek istiyor.

Dolmabahçe'de dev maç! İşte Beşiktaş ve Galatasaray'ın muhtemel 11'leri - 2

Beşiktaş kazanırsa 50 puana çıkacak zirve yarışına ortak olma şansını elde edecek. Fenerbahçe ve Trabzonspor'da da artık şampiyonluk hesapları çok daha güçlü yapılmaya başlanacak.

Dolmabahçe'de dev maç! İşte Beşiktaş ve Galatasaray'ın muhtemel 11'leri - 3

DOLMABAHÇE'NİN KRALI

Siyah-beyazlı takım, yeni stadı açıldıktan sonra oynadığı 28 derbinin 13'ünü kazandı. Yüzde 46'lık galibiyet oranı ile rakiplerinin korkulu rüyası oldu.

Dolmabahçe'de dev maç! İşte Beşiktaş ve Galatasaray'ın muhtemel 11'leri - 4

BURUK 'BÜYÜK' OYNUYOR

Galatasaray Okan Buruk ile son 4 sezonda Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile oynadığı 27 maçın 16'sını kazandı, 6 beraberlik aldı ve 5 kez yenildi.

Dolmabahçe'de dev maç! İşte Beşiktaş ve Galatasaray'ın muhtemel 11'leri - 5

DEV MAÇIN ŞİFRELERİ

Bugünkü derbide iki farklı oyun sisteminin kapışması yaşanacak. Galatasaray'ın topa hükmeden ve organize hücum eden yapısına karşı, Beşiktaş'ın daha agresif ve savunmada reaksiyon veren bir kimlikle sahada olması bekleniyor.

Dolmabahçe'de dev maç! İşte Beşiktaş ve Galatasaray'ın muhtemel 11'leri - 6

Galatasaray'ın oyun üstünlüğünü ele alması şaşırtıcı olmayacak. Ancak Beşiktaş'ın 16.5 hava topu kazanma istatistiği (Galatasaray'ın 12.4), duran toplarda ve uzun paslarda siyah-beyazlıların bir avantaja sahip olduğunu kanıtlıyor.

Dolmabahçe'de dev maç! İşte Beşiktaş ve Galatasaray'ın muhtemel 11'leri - 7

Cimbom, %62.4 gibi dominant bir topa sahip olma oranı ve %88 pas isabetiyle Trendyol Süper Lig'in bu alandaki lideri konumunda. Beşiktaş ise %54 topa sahip olma oranıyla daha dengeli bir oyun tercih ediyor.

Dolmabahçe'de dev maç! İşte Beşiktaş ve Galatasaray'ın muhtemel 11'leri - 8

İŞTE DEV DERBİNİN MUHTEMEL 11'LERİ

BEŞİKTAŞ: ERSIN, MURILLO, AGBADOU, UDUOKHAI, RIDVAN, NDIDI, ASLLANI, CENGİZ, OLAITAN, V. CERNY, HYEON-GYU OH

GALATASARAY: UĞURCAN, BOEY, SANCHEZ, ABDÜLKERİM, JAKOBS, LEMINA, TORREIRA, SANE, SARA, BARIŞ, OSIMHEN

Dolmabahçe'de dev maç! İşte Beşiktaş ve Galatasaray'ın muhtemel 11'leri - 9

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler