Son 17 maçta yenilmeyen 4. sıradaki Beşiktaş ile Okan Buruk'la kırılmadık rekor bırakmayan lider Galatasaray bugün Süper Lig'de karşılaşacak.
Kartal, yeni stadı açıldıktan sonra sarı kırmızılılara karşı oynadığı 9 maçta 7 galibiyet elde etti ve sadece 1 kez mağlup oldu.
Cimbom bu istatistiği parçalamak, Kartal da geleneği devam ettirmek istiyor.
Beşiktaş kazanırsa 50 puana çıkacak zirve yarışına ortak olma şansını elde edecek. Fenerbahçe ve Trabzonspor'da da artık şampiyonluk hesapları çok daha güçlü yapılmaya başlanacak.
DOLMABAHÇE'NİN KRALI
Siyah-beyazlı takım, yeni stadı açıldıktan sonra oynadığı 28 derbinin 13'ünü kazandı. Yüzde 46'lık galibiyet oranı ile rakiplerinin korkulu rüyası oldu.
BURUK 'BÜYÜK' OYNUYOR
Galatasaray Okan Buruk ile son 4 sezonda Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile oynadığı 27 maçın 16'sını kazandı, 6 beraberlik aldı ve 5 kez yenildi.
DEV MAÇIN ŞİFRELERİ
Bugünkü derbide iki farklı oyun sisteminin kapışması yaşanacak. Galatasaray'ın topa hükmeden ve organize hücum eden yapısına karşı, Beşiktaş'ın daha agresif ve savunmada reaksiyon veren bir kimlikle sahada olması bekleniyor.
Galatasaray'ın oyun üstünlüğünü ele alması şaşırtıcı olmayacak. Ancak Beşiktaş'ın 16.5 hava topu kazanma istatistiği (Galatasaray'ın 12.4), duran toplarda ve uzun paslarda siyah-beyazlıların bir avantaja sahip olduğunu kanıtlıyor.
Cimbom, %62.4 gibi dominant bir topa sahip olma oranı ve %88 pas isabetiyle Trendyol Süper Lig'in bu alandaki lideri konumunda. Beşiktaş ise %54 topa sahip olma oranıyla daha dengeli bir oyun tercih ediyor.
İŞTE DEV DERBİNİN MUHTEMEL 11'LERİ
BEŞİKTAŞ: ERSIN, MURILLO, AGBADOU, UDUOKHAI, RIDVAN, NDIDI, ASLLANI, CENGİZ, OLAITAN, V. CERNY, HYEON-GYU OH
GALATASARAY: UĞURCAN, BOEY, SANCHEZ, ABDÜLKERİM, JAKOBS, LEMINA, TORREIRA, SANE, SARA, BARIŞ, OSIMHEN