

CONTE'DEN ELJİF ELMAS'A ÖVGÜ

Karşılaşmanın ardından Napoli Teknik Direktörü Antonio Conte, Eljif Elmas hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, Kuzey Makedonyalı futbolcunun çok yönlü yapısına vurgu yaptı.

Conte, "Bu yıl Eljif Elmas'ın heykelini dikmeliyiz. Futboldan anlıyor. Hem merkez hem de hücuma dönük orta saha olarak oynayabiliyor. Çok yönlü bir oyuncu. Üst üste 18. kez ilk 11'de başladı. Ona sahip olduğumuz için şanslıyız." ifadelerini kullandı.