İtalya Serie A'nın 28. haftasında Napoli, sahasında Torino ile karşı karşıya geldi. Mavi-beyazlı ekip mücadeleyi 2-1 kazanarak hanesine üç puanı yazdırdı.
Napoli'ye galibiyeti getiren goller 7. dakikada Santos ve 68. dakikada Eljif Elmas'tan geldi. Konuk ekip Torino'nun tek golünü ise 87. dakikada Casadei kaydetti.
CONTE'DEN ELJİF ELMAS'A ÖVGÜ
Karşılaşmanın ardından Napoli Teknik Direktörü Antonio Conte, Eljif Elmas hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, Kuzey Makedonyalı futbolcunun çok yönlü yapısına vurgu yaptı.
Conte, "Bu yıl Eljif Elmas'ın heykelini dikmeliyiz. Futboldan anlıyor. Hem merkez hem de hücuma dönük orta saha olarak oynayabiliyor. Çok yönlü bir oyuncu. Üst üste 18. kez ilk 11'de başladı. Ona sahip olduğumuz için şanslıyız." ifadelerini kullandı.
FENERBAHÇE'DEN NAPOLİ'YE
Eljif Elmas, 2017 yılında Fenerbahçe tarafından 180 bin euro bedelle transfer edilmişti. Sarı-lacivertli kulüp, Kuzey Makedonyalı oyuncuyu iki yıl sonra 16.2 milyon euro karşılığında Napoli'ye göndermişti.
Bu sezon Napoli formasıyla 36 maça çıkan Eljif Elmas, 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.