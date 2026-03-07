DEV REKABETTE 360. RANDEVU Beşiktaş ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Tüpraş Stadyumu'nda sahaya çıkarken ezeli rekabette 360. buluşma yaşanıyor. İki takım arasında şimdiye kadar oynanan 359 karşılaşmada Galatasaray 128 galibiyet aldı, Beşiktaş 116 kez kazandı, 115 maç ise beraberlikle tamamlandı. Sarı-kırmızılı ekip rakip fileleri 500 kez havalandırırken siyah-beyazlılar 473 gol üretti. Sezonun ilk yarısında RAMS Park'ta oynanan derbi 1-1 sona ermişti. Ligde 24 haftalık bölüm sonunda Galatasaray 18 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgiyle 58 puan topladı ve zirvede yer aldı. Beşiktaş ise 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 46 puana ulaştı. Siyah-beyazlı ekip haftaya 4. sırada girdi.

İLK GOLLER TOP VE LEBLEBİ'DEN Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki rekabet 22 Ağustos 1924 tarihinde Taksim Stadı'nda oynanan İstanbul Ligi maçıyla başladı. Tarihe geçen ilk derbiyi Beşiktaş 2-0 kazandı. O günden bu yana iki takım Türk futbolunun en köklü rekabetlerinden birinde yüzlerce kez karşı karşıya geldi. 359 maçlık bölümde ortaya çıkan tablo, Galatasaray'ın galibiyet sayısında önde olduğunu gösterdi. Bu büyük rekabette ilk golü Beşiktaşlı Refik Osman Top kaydetti. Galatasaray adına ilk gol ise 31 Temmuz 1925'te Taksim Stadı'nda oynanan ve sarı-kırmızılıların 6-2 kazandığı ikinci randevuda Mehmet Leblebi'den geldi. Rekabetin ilk yıllarından bugüne uzanan bu seri, Türk futbol tarihinde ayrı bir yer edindi.

LİGDE GALATASARAY ÜSTÜN Beşiktaş ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde 135 kez kozlarını paylaştı. Bu maçların 51'ini Galatasaray, 40'ını Beşiktaş kazandı. 44 karşılaşmada eşitlik bozulmadı. Sarı-kırmızılılar lig derbilerinde 166 gol atarken siyah-beyazlı ekip 144 kez gol sevinci yaşadı. Bu sezon ligde üretilen gol sayıları da dikkat çekti. Beşiktaş 24 haftada 45 gol kaydederken Galatasaray 58 gole ulaştı. Hücum istatistikleri, puan tablosundaki sıralamayla aynı yönde şekillendi. Galatasaray gol sayısında zirvede yer alırken Beşiktaş üst sıralardaki yerini korudu.

SON 10 DERBİDE DENGEYE YAKIN TABLO İki takım arasında oynanan son 10 derbiye bakıldığında Galatasaray'ın galibiyetlerde önde olduğu görülüyor. Bu periyotta 9 Süper Lig ve 1 TFF Süper Kupa maçı oynandı. Galatasaray 5 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Beşiktaş 4 maç kazandı. Bir derbi ise beraberlikle sonuçlandı. Bu 10 karşılaşmada Beşiktaş 17 gol attı, Galatasaray ise 13 gol buldu. Son dönemde galibiyet sayısında sarı-kırmızılı ekip önde olsa da skor üretiminde siyah-beyazlıların daha yüksek sayıya ulaşması dikkat çekti.