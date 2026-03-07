Beşiktaş ile Galatasaray derbide karşılaşıyor.
İLK 11'LER
BEŞİKTAŞ:Ersin, Murillo, Agbadou, Felix Uduokhai, Rıdvan, Ndidi, Asllani, Orkun, Cerny, Olaitan, Oh
GALATASARAY:Uğurcan, Jakobs, Sanchez, Sallai, Sara, Sane, Torreira, Abdülkerim, Barış, Lemina
DEV REKABETTE 360. RANDEVU
Beşiktaş ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Tüpraş Stadyumu'nda sahaya çıkarken ezeli rekabette 360. buluşma yaşanıyor. İki takım arasında şimdiye kadar oynanan 359 karşılaşmada Galatasaray 128 galibiyet aldı, Beşiktaş 116 kez kazandı, 115 maç ise beraberlikle tamamlandı. Sarı-kırmızılı ekip rakip fileleri 500 kez havalandırırken siyah-beyazlılar 473 gol üretti. Sezonun ilk yarısında RAMS Park'ta oynanan derbi 1-1 sona ermişti.
Ligde 24 haftalık bölüm sonunda Galatasaray 18 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgiyle 58 puan topladı ve zirvede yer aldı. Beşiktaş ise 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 46 puana ulaştı. Siyah-beyazlı ekip haftaya 4. sırada girdi.
İLK GOLLER TOP VE LEBLEBİ'DEN
Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki rekabet 22 Ağustos 1924 tarihinde Taksim Stadı'nda oynanan İstanbul Ligi maçıyla başladı. Tarihe geçen ilk derbiyi Beşiktaş 2-0 kazandı. O günden bu yana iki takım Türk futbolunun en köklü rekabetlerinden birinde yüzlerce kez karşı karşıya geldi. 359 maçlık bölümde ortaya çıkan tablo, Galatasaray'ın galibiyet sayısında önde olduğunu gösterdi.
Bu büyük rekabette ilk golü Beşiktaşlı Refik Osman Top kaydetti. Galatasaray adına ilk gol ise 31 Temmuz 1925'te Taksim Stadı'nda oynanan ve sarı-kırmızılıların 6-2 kazandığı ikinci randevuda Mehmet Leblebi'den geldi. Rekabetin ilk yıllarından bugüne uzanan bu seri, Türk futbol tarihinde ayrı bir yer edindi.
LİGDE GALATASARAY ÜSTÜN
Beşiktaş ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde 135 kez kozlarını paylaştı. Bu maçların 51'ini Galatasaray, 40'ını Beşiktaş kazandı. 44 karşılaşmada eşitlik bozulmadı. Sarı-kırmızılılar lig derbilerinde 166 gol atarken siyah-beyazlı ekip 144 kez gol sevinci yaşadı.
Bu sezon ligde üretilen gol sayıları da dikkat çekti. Beşiktaş 24 haftada 45 gol kaydederken Galatasaray 58 gole ulaştı. Hücum istatistikleri, puan tablosundaki sıralamayla aynı yönde şekillendi. Galatasaray gol sayısında zirvede yer alırken Beşiktaş üst sıralardaki yerini korudu.
SON 10 DERBİDE DENGEYE YAKIN TABLO
İki takım arasında oynanan son 10 derbiye bakıldığında Galatasaray'ın galibiyetlerde önde olduğu görülüyor. Bu periyotta 9 Süper Lig ve 1 TFF Süper Kupa maçı oynandı. Galatasaray 5 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Beşiktaş 4 maç kazandı. Bir derbi ise beraberlikle sonuçlandı.
Bu 10 karşılaşmada Beşiktaş 17 gol attı, Galatasaray ise 13 gol buldu. Son dönemde galibiyet sayısında sarı-kırmızılı ekip önde olsa da skor üretiminde siyah-beyazlıların daha yüksek sayıya ulaşması dikkat çekti.
REKABETİN GOLCÜLERİ
Beşiktaş-Galatasaray rekabetinin en golcü oyuncusu, Beşiktaş'ın efsane kaptanı Hakkı Yeten oldu. "Baba" lakaplı Hakkı Yeten, 61 maçta 29 gole imza attı. Beşiktaşlı Şeref Görkey 63 maçta attığı 26 golle ikinci sırada yer aldı. Siyah-beyazlı ekipte Feyyaz Uçar da 18 golle öne çıkan isimlerden biri oldu.
Galatasaray cephesinde ise Gündüz Kılıç, 31 maçta attığı 21 golle Beşiktaş'a karşı en fazla skor üreten sarı-kırmızılı oyuncu konumunda bulunuyor. Metin Oktay da 40 maçta 15 gol kaydetti.
Bir derbide en fazla gol atan isim unvanını da Gündüz Kılıç taşıyor. Galatasaraylı futbolcu, 30 Haziran 1940'ta Şeref Stadı'nda oynanan ve Galatasaray'ın 9-2 kazandığı karşılaşmada 5 kez ağları havalandırdı. Beşiktaşlı Hakkı Yeten, Şükrü Gülesin, Recep Adanır ve Feyyaz Uçar ile Galatasaraylı Mehmet Leblebi, Gündüz Kılıç, Eşref Aykaç, Süleyman Tekil, Saffet Sancaklı, Adrian Ilie ve Milan Baros ise bir maçta hat-trick yapan isimler arasında yer aldı.
TARİHE GEÇEN SKORLAR
İki takım arasındaki en farklı sonuç, 30 Haziran 1940'ta oynanan milli küme maçında ortaya çıktı. Galatasaray, Beşiktaş'ı 9-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takım ayrıca 18 Temmuz 1997'de TSYD Kupası'nda 6-0, 31 Temmuz 1925'te 6-2, 10 Kasım 1943 ile 6 Ağustos 1975'te 5-1 ve 10 Ağustos 1977'de 4-0 kazandı.
Beşiktaş ise rakibine karşı en farklı galibiyetlerini 17 Mart 1933, 29 Aralık 1940 ve 3 Ağustos 2024 tarihlerinde 5-0'lık skorlarla aldı. Siyah-beyazlılar 14 Kasım 1945 ve 28 Mart 1948'de de 5-1'lik sonuçlarla sahadan galip ayrıldı. Beşiktaş, sezon başında Turkcell Süper Kupa'da oynanan maçta Galatasaray'a 5-0 üstünlük kurdu.
Rakipler arasındaki en gollü maçta toplam 11 gol çıktı. Galatasaray'ın 9-2 kazandığı 30 Haziran 1940 tarihli karşılaşma, seri penaltılar dışarıda bırakıldığında rekabet tarihinin en yüksek skorlu maçı olarak kayıtlara geçti. 30 Nisan 1949'daki Basın Kupası maçını Galatasaray 5-4, 6 Kasım 1955'teki İstanbul Ligi karşılaşmasını ise Beşiktaş 5-4 kazandı.
Beraberliklerde de yüksek skorlu sonuçlar yaşandı. 4 Ocak 1935, 21 Kasım 1937, 11 Mayıs 1940, 16 Haziran 1940 ve 26 Mayıs 1968 tarihlerindeki karşılaşmalar 4-4 sona erdi.
SEYİRCİSİZ VE TAMAMLANAMAYAN DERBİLER
Galatasaray ile Beşiktaş arasında 2007-2008 sezonunun ilk yarısında Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan derbi, rekabette bir ilke sahne oldu. Sarı-kırmızılı takımın cezası nedeniyle karşılaşma seyircisiz oynandı. Bu maç, 100 yılı aşkın rekabetteki ilk seyircisiz derbi olarak kayıtlara geçti.
Yeni tip koronavirüs döneminde de iki takım biri RAMS Park'ta, diğeri Tüpraş Stadı'nda olmak üzere iki maçı taraftarsız oynadı.
2013-2014 sezonunun 5. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan derbi ise tamamlanamadan tatil edildi. Beşiktaş ilk yarıyı Hugo Almeida'nın golüyle 1-0 önde kapattı. Galatasaray, Didier Drogba'nın 59 ve 72. dakikalarda attığı gollerle 2-1 üstünlüğü yakaladı. Uzatma anlarında Felipe Melo'nun kırmızı kart görmesinin ardından sahaya giren taraftarlar nedeniyle hakem Fırat Aydınus maçı durdurdu. Türkiye Futbol Federasyonu karşılaşmayı Galatasaray lehine 3-0 hükmen tescil etti.
SEYİRCİ REKORU VE EN ERKEN DERBİ
İki takım arasında 22 Eylül 2013'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maç, Süper Lig tarihinin seyirci rekoruna sahne oldu. Beşiktaş'ın ev sahipliğindeki derbiyi 76 bin 127 biletli seyirci izledi. Bu rakam lig tarihinin rekoru olarak kayda geçti.
Süper Lig'in en erken derbisi de Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynandı. 2012-2013 sezonunun ikinci haftasında BJK İnönü Stadı'nda yapılan ve 3-3 biten karşılaşma, lig tarihinin en erken derbisi oldu. Bundan önce üç büyükler arasındaki en erken derbi, 1981-1982 sezonunun üçüncü haftasında yine Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanmıştı.
GALİBİYET ÖZLEMİNİN UZADIĞI DÖNEMLER
Rekabette bazı dönemlerde iki takım da uzun süre rakibini yenemedi. Beşiktaş, 30 Mart 1975 ile 16 Eylül 1979 arasında Galatasaray karşısında üst üste 17 maç galibiyet alamadı. Galatasaray ise 20 Kasım 1931 ile 21 Haziran 1936 arasında oynanan 15 karşılaşmada Beşiktaş'ı mağlup edemedi.
İki kulübün formasını giyen futbolcular da rekabet tarihinde geniş bir yer tuttu. Ali Çoban, Mirsad Kovacevic, Saffet Sancaklı, Sergen Yalçın, Ahmet Yıldırım, Mehmet Aksu, Ayhan Akman, Emre Aşık, Adrian Ilie, Berkant Göktan, Okan Buruk, Mehmet Yozgatlı, Gökhan Zan, Serdar Özkan, Burak Yılmaz, Dany Nounkeu, Cenk Gönen, Caner Erkin, Ryan Babel, Gedson Fernandes, Milot Rashica, Günay Güvenç ve Michy Batshuayi iki takım forması giyen isimler arasında yer aldı.
GÖZLER GOLCÜLERDE
Derbi öncesi iki takımın hücum hatları ön plana çıktı. Beşiktaş'ta Cengiz Ünder ve El Bilal Toure beşer, Vaclav Cerny ile Orkun Kökçü dörder, Jota Silva ve Hyeon-gyu Oh üçer gol attı. Wilfried Ndidi iki gol kaydetti. Milot Rashica, Emirhan Topçu, Tiago Djalo, Mustafa Hekimoğlu, Amir Murillo, Emmanuel Agbadou ve Junior Olaitan ise birer kez fileleri havalandırdı.
Galatasaray'da Mauro Icardi 13, Victor Osimhen 10 golle takımın en etkili iki ismi oldu. Leroy Sane ile Barış Alper Yılmaz altışar, Gabriel Sara ile Yunus Akgün beşer gol buldu. Eren Elmalı 3, Lucas Torreira ile İlkay Gündoğan ikişer, Davinson Sanchez, Roland Sallai ve Sacha Boey ise birer gol kaydetti.
Ara transfer döneminde Genk'ten gelen Hyeon-gyu Oh, Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk 4 Süper Lig maçında dikkat çekici bir başlangıç yaptı. Güney Koreli santrfor ilk 3 lig maçında birer kez gol sevinci yaşadı.
Beşiktaş'ta kanat ve orta saha oyuncularının skor katkısı da öne çıktı. Siyah-beyazlı takımın ligde bulduğu 45 golün 18'i kanat oyuncularından geldi. Cengiz Ünder ile El Bilal Toure beşer, Vaclav Cerny dört, Jota Silva üç, Milot Rashica ise bir gol attı. Orta alanda Orkun Kökçü dört, Wilfried Ndidi iki, Junior Olaitan bir gol buldu.
Galatasaray cephesinde Mauro Icardi ile Victor Osimhen'in derbideki üretkenliği dikkat çekiyor. Icardi, Beşiktaş'a karşı çıktığı 7 maçta 5 gol attı. Bu maçların 6'sı Süper Lig'de, 1'i Süper Kupa'da oynandı. Arjantinli oyuncu ilk 3 derbisinde 5 gol kaydetti, sonraki 4 karşılaşmada ise gol sevinci yaşayamadı. Victor Osimhen de Beşiktaş'a karşı çıktığı 3 maçta 1 gol attı. Barış Alper Yılmaz, Leroy Sane, Yunus Akgün, Noa Lang ve Yaser Asprilla'nın hücum katkısı Galatasaray adına diğer öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.
21 FUTBOLCU İÇİN İLK DERBİ İHTİMALİ
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde 12 oyuncu ilk kez Galatasaray derbisinde forma giyebilecek. Devis Vasquez, Emmanuel Agbadou, Amir Murillo, Yasin Özcan, Taylan Bulut, Junior Olaitan, Kristjan Asllani, Jota Silva ve Hyeon-gyu Oh'un yanı sıra altyapıdan gelen Emre Bilgin, Devrim Şahin ve Ahmet Sami Bircan derbide süre alırsa bu heyecanı ilk kez yaşayacak.
Galatasaray'da da 9 oyuncu ilk kez Beşiktaş derbisinde görev yapma ihtimali taşıyor. Yusuf Dağhan Kahraman, Furkan Koçak, Ada Yüzgeç, Can Armando Güner, Arda Ünyay, Yaser Asprilla, Gökdeniz Gürpüz, Renato Nhaga ve Noa Lang, teknik direktör Okan Buruk'un tercihine göre ilk kez sarı-kırmızılı formayla bu derbide sahaya çıkabilecek.
DERBİNİN EN DENEYİMLİ İSİMLERİ
Beşiktaş'ta aralık ayında kadro dışı kalan Necip Uysal, Galatasaray'a karşı ligde en fazla forma giyen isim olarak öne çıkıyor. Siyah-beyazlı takımda A takım düzeyinde 2009-2010 sezonunda oynamaya başlayan 34 yaşındaki futbolcu, Galatasaray derbilerinde ligde 17 maçta görev aldı. Bu periyotta 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı.
Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu 6, Salih Uçan ile Milot Rashica 4'er, Rıdvan Yılmaz ile Emirhan Topçu ise 3'er kez Galatasaray'a karşı forma giydi.
Galatasaray'da ise ligde 8 maçla Beşiktaş derbisinin atmosferini en fazla yaşayan isim Barış Alper Yılmaz oldu. Lucas Torreira 7, Mauro Icardi ile Abdülkerim Bardakcı 6'şar, Davinson Sanchez 5, Kaan Ayhan, Mario Lemina ve Yunus Akgün 4'er, Gabriel Sara ile Victor Osimhen ise 3'er kez bu derbide oynadı.
DERBİNİN HAKEMİ OZAN ERGÜN
Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan derbide düdük FIFA kokartlı hakem Ozan Ergün'de. Ergün'ün yardımcılıklarını Anıl Usta ile Mustafa Savranlar üstleniyor. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Adnan Deniz Kayatepe.