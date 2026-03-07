Formula 1'de sezonun açılış yarışı olan Avustralya Grand Prix'si öncesinde sıralama turları gerçekleştirildi. Mercedes pilotu George Russell, rakiplerine açık fark atarak pole pozisyonunun sahibi oldu. Russell'ın ardından takım arkadaşı Kimi Antonelli ikinci sırayı alırken, Red Bull pilotu Isack Hadjar üçüncü sırada yer aldı.

Q1'de elenen pilotlar arasında piste çıkmayan Williams pilotu Carlos Sainz ile Aston Martin'den Lance Stroll'ün yanı sıra kazaya karışan Verstappen de yer aldı. Cadillac pilotları Sergio Perez ve Valtteri Bottas ile Alpine'den Franco Colapinto ve Aston Martin'den Fernando Alonso da ilk bölümde elenen isimler oldu.

Sıralama turlarının ilk bölümü olan Q1'de seansın bitimine 7 dakika 29 saniye kala Max Verstappen kaza yaptı. Arka frenlerinin kilitlenmesi sonrası kontrolünü kaybeden Red Bull pilotu bariyerlere çarptı ve pistte kırmızı bayrak çıktı. Seans yaklaşık 10 dakika durduruldu.



RUSSELL TÜM SEANSLARDA ZİRVEDE

Q1'in en hızlı turunu atan George Russell, Q2'de de zirvede yer aldı. Mercedes pilotunu bu bölümde Ferrari'den Charles Leclerc ve takım arkadaşı Kimi Antonelli takip etti.

Q2 sonunda Audi'den Nico Hülkenberg, Haas pilotları Oliver Bearman ve Esteban Ocon, Alpine'den Pierre Gasly ile Franco Colapinto ve Williams'tan Alex Albon elendi.

Q3'TE ANTONELLI NEDENİYLE KIRMIZI BAYRAK

Son eleme bölümü Q3 ise bir başka kırmızı bayrakla kesildi. Mercedes pilotu Kimi Antonelli'nin aracındaki soğutma ekipmanı pistte parçalanınca seans 9 dakika 47 saniye kala durduruldu. Pistte dağılan parçaların üzerinden geçen McLaren pilotu Lando Norris'in ön kanadında küçük bir hasar oluştu.

Yaklaşık 5 dakikalık aranın ardından seans yeniden başlatıldı ve sıralama turları tamamlandı. George Russell pole pozisyonunu alarak Avustralya Grand Prix'sine ilk sıradan başlama hakkını elde etti.