Mainz, ilk yarıda 39. dakikada Lee Jae-Sung'un golüyle 1-0 öne geçmesine rağmen son bölümde yediği iki golle sahadan puansız ayrıldı.

Stuttgart, Mainz deplasmanında 76. dakikada Ermedin Demirovic ve 77. dakikada Deniz Undav'ın golleriyle iki dakikada skoru 2-1'e çevirerek maçı kazandı.

Mainz, ilk 45 dakikada özellikle bulduğu golün ardından oyunu istediği tempoda tutmayı başardı. Lee Jae-Sung'un golüyle skor avantajını eline geçiren ev sahibi ekip, soyunma odasına önde gitmenin avantajını yaşadı. Stuttgart ise ilk yarıda skoru dengeleyemedi ve ikinci devreye geride başladı.

Karşılaşmaya tempolu başlayan iki ekip de ilk bölümde oyunda dengeyi korudu. İlk yarının son bölümüne doğru baskısını artıran Mainz, aradığı golü 39. dakikada buldu. Lee Jae-Sung'un kaydettiği golle öne geçen ev sahibi takım, tribün desteğini de arkasına alarak devre arasına 1-0 üstün girdi.

Üst üste gelen iki golle kısa sürede geriden gelip üstünlüğü ele alan Stuttgart, kalan dakikalarda skor avantajını korudu. Mainz ise öne geçtiği karşılaşmada son bölümde yediği gollerle sahadan puansız ayrıldı.

PUAN DURUMUNDA KRİTİK TABLO

Bu sonuçla birlikte son 4 haftada 10 puan toplayan Stuttgart, puanını 49'a yükseltti. Konuk ekip, Bundesliga'da 4. sıradaki yerini korudu. Üst sıralardaki yarışta önemli bir galibiyet alan Stuttgart, deplasmandan dönüşle ayrılarak dikkat çeken bir sonuç elde etti.

Mainz cephesinde ise galibiyet hasreti 4 maça çıktı. Ev sahibi ekip, haftayı 23 puanda kapattı. Kendi sahasında öne geçtiği maçtan puan çıkaramayan Mainz, alt sıralardan uzaklaşma fırsatını değerlendiremedi.