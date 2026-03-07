Karşılaşmaya tempolu başlayan iki ekip de ilk bölümde oyunda dengeyi korudu. İlk yarının son bölümüne doğru baskısını artıran Mainz, aradığı golü 39. dakikada buldu. Lee Jae-Sung'un kaydettiği golle öne geçen ev sahibi takım, tribün desteğini de arkasına alarak devre arasına 1-0 üstün girdi.Mainz, ilk 45 dakikada özellikle bulduğu golün ardından oyunu istediği tempoda tutmayı başardı. Lee Jae-Sung'un golüyle skor avantajını eline geçiren ev sahibi ekip, soyunma odasına önde gitmenin avantajını yaşadı. Stuttgart ise ilk yarıda skoru dengeleyemedi ve ikinci devreye geride başladı.
İlk yarıyı önde kapatan Mainz, ikinci bölümde üstünlüğünü koruyarak galibiyete ulaşmayı hedefledi. Ancak maçın son bölümünde konuk takımın art arda gelen atakları karşılaşmanın yönünü değiştirdi.
STUTTGART'TAN İKİ DAKİKADA BÜYÜK DÖNÜŞ
Mücadelenin son anlarına girilirken Stuttgart skoru lehine çevirmeyi başardı. Konuk ekip 76. dakikada Ermedin Demirovic'in golüyle eşitliği yakaladı. Bu golün hemen ardından 77. dakikada sahneye çıkan Deniz Undav, Stuttgart'ı 2-1 öne geçirdi.
Üst üste gelen iki golle kısa sürede geriden gelip üstünlüğü ele alan Stuttgart, kalan dakikalarda skor avantajını korudu. Mainz ise öne geçtiği karşılaşmada son bölümde yediği gollerle sahadan puansız ayrıldı.
PUAN DURUMUNDA KRİTİK TABLO
Bu sonuçla birlikte son 4 haftada 10 puan toplayan Stuttgart, puanını 49'a yükseltti. Konuk ekip, Bundesliga'da 4. sıradaki yerini korudu. Üst sıralardaki yarışta önemli bir galibiyet alan Stuttgart, deplasmandan dönüşle ayrılarak dikkat çeken bir sonuç elde etti.
Mainz cephesinde ise galibiyet hasreti 4 maça çıktı. Ev sahibi ekip, haftayı 23 puanda kapattı. Kendi sahasında öne geçtiği maçtan puan çıkaramayan Mainz, alt sıralardan uzaklaşma fırsatını değerlendiremedi.
GÖZLER GELECEK HAFTADA
Bundesliga'nın 25. haftasında gelen bu sonucun ardından Stuttgart gelecek hafta sahasında Leipzig'i konuk edecek. Üst sıralardaki konumunu korumak isteyen konuk ekip, yeni haftaya moralli girecek.
Mainz ise bir sonraki maçında Werder Bremen deplasmanına çıkacak. Üst üste gelen puan kayıplarını sonlandırmak isteyen ev sahibi ekip, dış sahada yeniden galibiyet arayacak.