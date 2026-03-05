İspanyol basınında yer alan iddialara göre Real Madrid sağlık ekibi, Mbappé'nin dizindeki problemin söylendiği kadar ciddi olmadığını ve kontrollü bir süreçle haftalar içinde dönüş ihtimali bulunduğunu düşünüyor. Ancak oyuncu cephesinin, risk almak istemediği ve daha temkinli bir takvimde ısrarcı olduğu aktarılıyor.
Real Madrid'in resmî sağlık raporunda ise Fransız uzman doktorların gözetiminde yapılan testler sonrası sol diz burkulması (sprain) teşhisinin ve konservatif tedavinin uygunluğunun teyit edildiği belirtildi.
FRANSA'YA GİDİŞ GERİLİMİ ARTIRDI İDDİASI
Haberlere göre Mbappé'nin, dizindeki rahatsızlıkla ilgili ikinci görüş/ek değerlendirme için Fransa'ya gitmesi kulüp içinde tansiyonu yükselten başlıklardan biri oldu. İddialarda, oyuncunun tedavi sürecini daha fazla kendi kontrolünde yürütmek istemesinin yönetim tarafında rahatsızlık yarattığı öne sürüldü.
Öte yandan AS'ta yer alan değerlendirmede, Fransa'da yapılan kontrollerin kulübün tıbbi değerlendirmesiyle uyumlu olduğu ve teşhisin teyit edildiği bilgisi paylaşıldı.
SAHA DIŞINDA TARTIŞMA
Gündeme gelen bu iddialar, Mbappé'nin sahadaki yüksek katkısının ortasında geldi. Reuters'ın daha önce aktardığı bilgilere göre Mbappé, Real Madrid'in en kritik dönemeçlerinde kadro planlaması açısından belirleyici isimlerden biri.
İspanya'da konuşulan senaryoda gözler şimdi kulübün bu süreci nasıl yöneteceğine çevrilmiş durumda. Mbappé'nin dönüş takvimi ve kulüp içi iletişimin nasıl şekilleneceği, önümüzdeki günlerde netleşecek.