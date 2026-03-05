Mbappé Real Madrid'in kadro planlamasında kritik dönemde belirleyici isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

Mbappé'nin sakatlığıyla ilgili ikinci görüş almak için Fransa'ya gitmesi Real Madrid yönetiminde rahatsızlık yarattı.

Mbappé'nin sol diz burkulması teşhisi Fransa'daki uzman doktorlar tarafından yapılan testlerle teyit edildi ve konservatif tedavi uygun bulundu.

Real Madrid sağlık ekibi Mbappé'nin diz sakatlığının ciddi olmadığını ve haftalar içinde dönebileceğini düşünürken, oyuncu risk almak istemiyor ve daha temkinli bir takvimde ısrar ediyor.

İspanyol basınında yer alan iddialara göre Real Madrid sağlık ekibi, Mbappé'nin dizindeki problemin söylendiği kadar ciddi olmadığını ve kontrollü bir süreçle haftalar içinde dönüş ihtimali bulunduğunu düşünüyor. Ancak oyuncu cephesinin, risk almak istemediği ve daha temkinli bir takvimde ısrarcı olduğu aktarılıyor.

Real Madrid'in resmî sağlık raporunda ise Fransız uzman doktorların gözetiminde yapılan testler sonrası sol diz burkulması (sprain) teşhisinin ve konservatif tedavinin uygunluğunun teyit edildiği belirtildi.