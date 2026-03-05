CANLI YAYIN
Real Madrid'de Kylian Mbappe krizi! Bu kez hedefinde sağlık ekibi var

İspanyol devi Real Madrid’de Kylian Mbappé’nin diz sakatlığı üzerinden yeni bir kriz iddiası gündeme geldi. Yılldız oyuncunun tedavi süreci ve dönüş planı konusunda kulüp sağlık ekibiyle yaşadığı görüş ayrılıkları, taraflar arasında güven bunalımına dönüştü.

  • Real Madrid sağlık ekibi Mbappé'nin diz sakatlığının ciddi olmadığını ve haftalar içinde dönebileceğini düşünürken, oyuncu risk almak istemiyor ve daha temkinli bir takvimde ısrar ediyor.
  • Mbappé'nin sol diz burkulması teşhisi Fransa'daki uzman doktorlar tarafından yapılan testlerle teyit edildi ve konservatif tedavi uygun bulundu.
  • Mbappé'nin sakatlığıyla ilgili ikinci görüş almak için Fransa'ya gitmesi Real Madrid yönetiminde rahatsızlık yarattı.
  • Oyuncunun tedavi sürecini kendi kontrolünde yürütmek istemesi kulüp içinde tansiyonu yükseltti.
  • Mbappé Real Madrid'in kadro planlamasında kritik dönemde belirleyici isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

İspanyol basınında yer alan iddialara göre Real Madrid sağlık ekibi, Mbappé'nin dizindeki problemin söylendiği kadar ciddi olmadığını ve kontrollü bir süreçle haftalar içinde dönüş ihtimali bulunduğunu düşünüyor. Ancak oyuncu cephesinin, risk almak istemediği ve daha temkinli bir takvimde ısrarcı olduğu aktarılıyor.

Real Madrid'in resmî sağlık raporunda ise Fransız uzman doktorların gözetiminde yapılan testler sonrası sol diz burkulması (sprain) teşhisinin ve konservatif tedavinin uygunluğunun teyit edildiği belirtildi.

Real Madrid'de Kylian Mbappe krizi! Bu kez hedefinde sağlık ekibi var-2

FRANSA'YA GİDİŞ GERİLİMİ ARTIRDI İDDİASI

Haberlere göre Mbappé'nin, dizindeki rahatsızlıkla ilgili ikinci görüş/ek değerlendirme için Fransa'ya gitmesi kulüp içinde tansiyonu yükselten başlıklardan biri oldu. İddialarda, oyuncunun tedavi sürecini daha fazla kendi kontrolünde yürütmek istemesinin yönetim tarafında rahatsızlık yarattığı öne sürüldü.

Öte yandan AS'ta yer alan değerlendirmede, Fransa'da yapılan kontrollerin kulübün tıbbi değerlendirmesiyle uyumlu olduğu ve teşhisin teyit edildiği bilgisi paylaşıldı.

Real Madrid'de Kylian Mbappe krizi! Bu kez hedefinde sağlık ekibi var-3

SAHA DIŞINDA TARTIŞMA

Gündeme gelen bu iddialar, Mbappé'nin sahadaki yüksek katkısının ortasında geldi. Reuters'ın daha önce aktardığı bilgilere göre Mbappé, Real Madrid'in en kritik dönemeçlerinde kadro planlaması açısından belirleyici isimlerden biri.

İspanya'da konuşulan senaryoda gözler şimdi kulübün bu süreci nasıl yöneteceğine çevrilmiş durumda. Mbappé'nin dönüş takvimi ve kulüp içi iletişimin nasıl şekilleneceği, önümüzdeki günlerde netleşecek.

