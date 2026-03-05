Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster FIFA, yayıncılara gönderdiği yönergelerde 3 dakikalık molanın 2 dakika 10 saniyesinin reklamlar için kullanılabileceğini bildirdi.

Reklamlar hakemin düdüğünden en erken 20 saniye sonra başlayabilecek ve maç yeniden başlamadan en az 30 saniye önce yayına dönülecek.

Yayıncılar bölünmüş ekran yöntemiyle maçı ve reklamı aynı anda gösterebilecek ancak bu yöntemde sadece FIFA'nın resmi sponsorlarının reklamları kullanılabilecek.

Spor pazarlaması uzmanı Ricardo Fort, uygulamanın yayıncıların gelirini artıracağını ve bunun yayın hakları üzerinden FIFA'ya yansıyacağını belirtti.

Teknik direktörler 3 dakikalık molalarda oyuncularıyla doğrudan iletişim kurma ve kısa taktik dokunuşlar yapma fırsatı bulacak.

BÖLÜNMÜŞ EKRAN VE SPONSOR SINIRI

Yayıncılar isterse split-screen (bölünmüş ekran) yöntemiyle maçı ve reklamı aynı anda gösterebilecek. Bu yöntemde yalnızca FIFA'nın resmî sponsorlarının reklamlarının kullanılabileceği, tam ekran reklamlarda ise yayıncıların farklı markalara yer verebileceği ifade edildi.