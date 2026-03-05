CANLI YAYIN
FIFA 2026 Dünya Kupası'na 3 dakikalık zorunlu ara geliyor

2026 Dünya Kupası, yalnızca katılımcı sayısındaki artışla değil, oyunun akışını değiştirebilecek yeni bir yayın/reklam uygulamasıyla da gündeme geldi. FIFA yetkililerine dayandırılan bilgiye göre, turnuvada her 45 dakikalık devrenin ortasında 3 dakikalık zorunlu bir ara verilecek. FIFA bu uygulamayı resmî olarak “su molası” (hydration break) şeklinde tanımlıyor.

  • FIFA, yayıncılara gönderdiği yönergelerde 3 dakikalık molanın 2 dakika 10 saniyesinin reklamlar için kullanılabileceğini bildirdi.
  • Reklamlar hakemin düdüğünden en erken 20 saniye sonra başlayabilecek ve maç yeniden başlamadan en az 30 saniye önce yayına dönülecek.
  • Yayıncılar bölünmüş ekran yöntemiyle maçı ve reklamı aynı anda gösterebilecek ancak bu yöntemde sadece FIFA'nın resmi sponsorlarının reklamları kullanılabilecek.
  • Spor pazarlaması uzmanı Ricardo Fort, uygulamanın yayıncıların gelirini artıracağını ve bunun yayın hakları üzerinden FIFA'ya yansıyacağını belirtti.
  • Teknik direktörler 3 dakikalık molalarda oyuncularıyla doğrudan iletişim kurma ve kısa taktik dokunuşlar yapma fırsatı bulacak.

The Athletic'in haberine göre yayıncılara gönderilen yönergelere göre, 3 dakikalık molanın 2 dakika 10 saniyesi reklamlar için kullanılabilecek. Reklamların, hakemin düdüğünden en erken 20 saniye sonra başlayabileceği, maç yeniden başlamadan en az 30 saniye önce yayına geri dönülmesi gerektiği belirtildi.

FIFA 2026 Dünya Kupası'na 3 dakikalık zorunlu ara geliyor-2

BÖLÜNMÜŞ EKRAN VE SPONSOR SINIRI
Yayıncılar isterse split-screen (bölünmüş ekran) yöntemiyle maçı ve reklamı aynı anda gösterebilecek. Bu yöntemde yalnızca FIFA'nın resmî sponsorlarının reklamlarının kullanılabileceği, tam ekran reklamlarda ise yayıncıların farklı markalara yer verebileceği ifade edildi.

FIFA 2026 Dünya Kupası'na 3 dakikalık zorunlu ara geliyor-3

EKONOMİK VE TAKTİKSEL ETKİ
Spor pazarlaması uzmanı Ricardo Fort, uygulamanın ekonomik yönüne dikkat çekerek bu molaların yayıncıların gelirini artıracağını, bunun da yayın hakları gelirleri üzerinden FIFA'ya yansıyacağını belirtti. Saha içinde ise bu 3 dakikalık araların teknik direktörlere oyuncularıyla doğrudan iletişim kurma ve kısa taktik dokunuşlar yapma fırsatı sağlayacağı aktarılıyor.

