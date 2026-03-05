The Athletic'in haberine göre yayıncılara gönderilen yönergelere göre, 3 dakikalık molanın 2 dakika 10 saniyesi reklamlar için kullanılabilecek. Reklamların, hakemin düdüğünden en erken 20 saniye sonra başlayabileceği, maç yeniden başlamadan en az 30 saniye önce yayına geri dönülmesi gerektiği belirtildi.
BÖLÜNMÜŞ EKRAN VE SPONSOR SINIRI
Yayıncılar isterse split-screen (bölünmüş ekran) yöntemiyle maçı ve reklamı aynı anda gösterebilecek. Bu yöntemde yalnızca FIFA'nın resmî sponsorlarının reklamlarının kullanılabileceği, tam ekran reklamlarda ise yayıncıların farklı markalara yer verebileceği ifade edildi.
EKONOMİK VE TAKTİKSEL ETKİ
Spor pazarlaması uzmanı Ricardo Fort, uygulamanın ekonomik yönüne dikkat çekerek bu molaların yayıncıların gelirini artıracağını, bunun da yayın hakları gelirleri üzerinden FIFA'ya yansıyacağını belirtti. Saha içinde ise bu 3 dakikalık araların teknik direktörlere oyuncularıyla doğrudan iletişim kurma ve kısa taktik dokunuşlar yapma fırsatı sağlayacağı aktarılıyor.