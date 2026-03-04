Al-Nassr yetkilileri, Ronaldo'nun antrenman sonrası fizyoterapi seansları, direnç egzersizleri ve özel fiziksel hazırlıklar yaptığını aktardı.

Okaz gazetesi, Ronaldo'nun sakatlığı nedeniyle kulüp tesislerinde bulunduğunu ve fizik tedavi seansları için sağlık kliniğine gittiğini bildirdi.

Saldırının ardından Ronaldo'nun ailesiyle birlikte Suudi Arabistan'dan ayrıldığı, özel uçağının hareket ettiği yönünde iddialar ortaya atıldı. Bu söylentiler kısa sürede büyürken, konu Suudi basınında da yer aldı.

KLİNİĞE GİTTİ

Okaz'da yer alan habere göre Ronaldo'nun kulüp tesislerinde bulunduğu, ardından sakatlığı nedeniyle fizik tedavi seansları için sağlık kliniğine gittiği belirtildi. Aynı haberde Al-Nassr'dan bir yetkilinin, Ronaldo'nun antrenman sonrası tesislerde fizyoterapi seansları, direnç egzersizleri ve özel fiziksel hazırlıklar yaptığını aktardığı ifade edildi.