Al-Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo hakkında, İran’ın Riyad’daki ABD Büyükelçiliği’ni hedef alan saldırısının ardından “ülkeyi terk etti” iddiası gündeme geldi. Ancak Suudi Arabistan temsilcisi, Portekizli yıldızın fotoğrafıyla cevap verdi.

Suudi Arabistan'dan kaçtı iddialarının ardından Ronaldo paylaşımı!
  • Al-Nassr'dan Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan'dan ayrıldığı yönündeki iddiaları kulüp, futbolcunun tesislerde çalıştığı fotoğraflarla yalanladı.
  • Okaz gazetesi, Ronaldo'nun sakatlığı nedeniyle kulüp tesislerinde bulunduğunu ve fizik tedavi seansları için sağlık kliniğine gittiğini bildirdi.
  • Al-Nassr yetkilileri, Ronaldo'nun antrenman sonrası fizyoterapi seansları, direnç egzersizleri ve özel fiziksel hazırlıklar yaptığını aktardı.
  • Kulüp sosyal medya hesabından 'Dönüş için rehabilitasyon' notuyla Ronaldo'nun tesislerdeki çalışmalarına ait fotoğraflar paylaştı.

Saldırının ardından Ronaldo'nun ailesiyle birlikte Suudi Arabistan'dan ayrıldığı, özel uçağının hareket ettiği yönünde iddialar ortaya atıldı. Bu söylentiler kısa sürede büyürken, konu Suudi basınında da yer aldı.

KLİNİĞE GİTTİ

Okaz'da yer alan habere göre Ronaldo'nun kulüp tesislerinde bulunduğu, ardından sakatlığı nedeniyle fizik tedavi seansları için sağlık kliniğine gittiği belirtildi. Aynı haberde Al-Nassr'dan bir yetkilinin, Ronaldo'nun antrenman sonrası tesislerde fizyoterapi seansları, direnç egzersizleri ve özel fiziksel hazırlıklar yaptığını aktardığı ifade edildi.

KULÜPTEN FOTOĞRAFLI PAYLAŞIM

İddiaların ardından Al-Nassr, Ronaldo'nun tesislerde çalıştığı anlara ait fotoğraflar paylaştı. Kulüp paylaşımında "Dönüş için rehabilitasyon" ifadesini kullandı.

